JLO Devri Bitiyor Mu? Konser Biletlerinin Satışı Düşük Olduğu İçin Konserlerini İptal Ettiği İddia Edildi

Dünyaca ünlü şarkıcı, dansçı ve oyuncu Jennifer Lopez'in on parmağında on marifet olduğunu ve 50'li yaşlarında olmasına rağmen asla yaşlanmadığını biliyoruz. Son zamanlarda genelde eşi Ben Affleck ile ilişkisiyle ve yeni projeleriyle gündemde olan Jlo, 'düşük bilet satışı' dolayısıyla bir bir konserlerini iptal etmeye başladığı iddia edildi. Detaylar👇