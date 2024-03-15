JLO Devri Bitiyor Mu? Konser Biletlerinin Satışı Düşük Olduğu İçin Konserlerini İptal Ettiği İddia Edildi
JLO Devri Bitiyor Mu? Konser Biletlerinin Satışı Düşük Olduğu İçin Konserlerini İptal Ettiği İddia Edildi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Dünyaca ünlü şarkıcı, dansçı ve oyuncu Jennifer Lopez'in on parmağında on marifet olduğunu ve 50'li yaşlarında olmasına rağmen asla yaşlanmadığını biliyoruz. Son zamanlarda genelde eşi Ben Affleck ile ilişkisiyle ve yeni projeleriyle gündemde olan Jlo, 'düşük bilet satışı' dolayısıyla bir bir konserlerini iptal etmeye başladığı iddia edildi. Detaylar👇
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Geçtiğimiz gün Jennifer Lopez'in baş rolde oynadığı 'Atlas' filminin ilk fragmanıyla ünlü yıldız gündeme gelmişti.
Jennifer Lopez müzik piyasasının dışında, 'Hustlers', 'Hayalimdeki Düğün' ve 'Aşk ve Para' gibi daha birçok filmle oyunculuk dünyasına imzasını altın harflerle atan başarılı oyunculardan birisi.
54 yaşındaki pop ikonu iki hafta önce 'This Is Me... Now' turnesinin biletlerini satışa çıkarmıştı.
Ancak konsere katılmak isteyenler bilet satın almak için web sitesine tıkladığında "Maalesef Etkinlik Organizatörü etkinliğinizi iptal etmek zorunda kalmıştır." uyarısıyla karşılaştı.
Haberlere göre, iptal edilen etkinlikler yedi şehirde Ağustos ayı sonunda Nashville, New Orleans, Raleigh, Atlanta, Houston, Cleveland ve Tampa'da gerçekleşecekti.
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Jennifer iptal edilen gösteriler hakkında konuşmadı, görünüşe göre gösteriler sessizce ve beklenmedik bir şekilde kaldırıldı.
Entertaintment Weekly'e göre konserler tur organizatöründen kaynaklanan 'lojistik bir sorundan' ötürü iptal edilmiş.
Bu durum hayranların, eleştirmenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının Jlo'nun yaklaşan konserlerinden birkaçını neden iptal ettiğine dair daha büyük bir sorun üzerinden drama yaratmalarına neden oldu.
Bunun üzerine ünlü blogger ve ikonik dedikodu sitesinin kurucusu Perez Hilton, Jlo'nun turnesi için "düşük bilet satışlarını" kanıtlayan bir ekran görüntüsünü Twitter'da paylaştı.
Perez şunları yazdı: "Bu şok edici. Bakın Jennifer Lopez'in yaklaşan turnesinin ikinci durağı için kaç bilet kalmış! Biletler bir süredir satıştaydı! Konser Miami'de (Jlo'nun ürünü olan çok sayıda Latin'in yaşadığı büyük bir şehir) hem de bir Cuma gecesi! Iyyy!!!"
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Bu paylaşımlar, "Koskoca Jennifer Lopez efsanesinin devri sona mı eriyor?" sorusunu sordurttu. Birçok hayranı da Perez'i resmen Twitter'da linçledi.
"Perez, Wendy Williams olmayı o kadar çok istiyorsun ki. Vazgeç bacım, yorgun, yaşlı ve paçoz görünüyorsun. Git oğluna bak. Muhtemelen açtır. Jlo'nun bilet satışları hakkında endişelenmek yerine."
"Miami için tam olarak 2. bir gösteri eklediler ve biletler "bir süredir" değil sadece 2 haftadır satışta. Turnesine daha 4-6 ay var. Onun işine karışmak yerine, başarısız "kariyerine" odaklanmayı dene. Yine de neden prim kovaladığını anlıyorum."
"İnsanlar viral olmak için JLo hakkında nefret tweetleri atıyor, çünkü o popüler olduğu için viral oluyorlar, ama sen Perez, bunda bile başarısız oldun! Ne kadar boş olduğunu görüyor musun?"
"Bu iş için çok yaşlısın Perez. Emekli ol lütfen. Ve kraliçeyi rahat bırak."
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"O, şöhretini kaybetmiş biri."
"Ekonomi kötü durumda."
"Eğer fakirsen bunu söyle, şu anda %70'i satılmış durumda ve turun başlamasına hala 4-5 ay var."
"Üzgünüm Perez Hilton, daha bir ay bile olmadı ve %60'ı satıldı. Geçmişine bakarsanız, her zaman bilet sattığını görürsünüz. Sahneye çıktığında, salon tamamen dolmuş olacak. Bütün Latinlerin peşindesin ha? Önce Christina, şimdi de Jennifer mı?"
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