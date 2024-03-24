Neler Neler! Hep Beraber 90'lı Yılların Magazin Gündemine Işınlanıyoruz
Neler Neler! Hep Beraber 90'lı Yılların Magazin Gündemine Işınlanıyoruz
Nostalji yakamızı bırakmıyor... Hep beraber magazinin bir başka magazin olduğu o 90'lı yılların bol kaoslu ve olaylı anlarına ışınlanalım. Neler neler yok ki!
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1. Adana'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ isimli istek parçayı seslendirmediği için silahlı saldırıya uğraması...
2. Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşarken.
3. Bülent Ersoy, ilk eşi Cem Adler ile nişanlanması: İkilinin birlikteliği Adler'in ihanetiyle sonlanmıştı.
4. Yıl 1991; Demet Akalın'ın mankenlik kariyerinin başında.
5. Hülya Avşar'ın 1998 yılında programına konuk olan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in poposunu ellemesi...
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6. Seda Sayan ve Sinan Engin oğulları Oğulcan ile beraber. (1992)
7. 1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesiyle mutluluktan deli olan hayranlar...
8. Burnundan estetik geçiren Hande Ataizi'nin gazetecilere görünmemek için mekandan kaçmak isterken tuvalet penceresine sıkışıp kalması... (1999)
9. 1994 yılında kendisine mikrofon uzatılan Tarkan'ın röportaj esnasında lavaboya gitmeye ihtiyaç duyması ve bunu sesli bir şekilde dile getirmesi... 😅
10. Tam olarak 90'lar olmasa da bugün hala her seferinde hatırlanan bir an: 2002'de canlı yayında polemik yaşayan Hande Ataizi ve Sevda Demirel ikilisi...
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