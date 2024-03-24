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Neler Neler! Hep Beraber 90'lı Yılların Magazin Gündemine Işınlanıyoruz

Neler Neler! Hep Beraber 90'lı Yılların Magazin Gündemine Işınlanıyoruz

Effy
Effy - Onedio Editörü
24.03.2024 - 18:49

Nostalji yakamızı bırakmıyor... Hep beraber magazinin bir başka magazin olduğu o 90'lı yılların bol kaoslu ve olaylı anlarına ışınlanalım. Neler neler yok ki!

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1. Adana'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ isimli istek parçayı seslendirmediği için silahlı saldırıya uğraması...

1. Adana'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ isimli istek parçayı seslendirmediği için silahlı saldırıya uğraması...

Ersoy’un böbreği International Hospital’da alındı.

2. Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşarken.

2. Cüneyt Arkın, 1999 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kumların üzerinde koşarken.

Arkın, 3 Eylül'de spor yaparken görüntülenmiş ve 4 Eylül'de Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülünü almıştı.

3. Bülent Ersoy, ilk eşi Cem Adler ile nişanlanması: İkilinin birlikteliği Adler'in ihanetiyle sonlanmıştı.

3. Bülent Ersoy, ilk eşi Cem Adler ile nişanlanması: İkilinin birlikteliği Adler'in ihanetiyle sonlanmıştı.

4. Yıl 1991; Demet Akalın'ın mankenlik kariyerinin başında.

4. Yıl 1991; Demet Akalın'ın mankenlik kariyerinin başında.
www.eskigaste.com

5. Hülya Avşar'ın 1998 yılında programına konuk olan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in poposunu ellemesi...

5. Hülya Avşar'ın 1998 yılında programına konuk olan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in poposunu ellemesi...
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6. Seda Sayan ve Sinan Engin oğulları Oğulcan ile beraber. (1992)

6. Seda Sayan ve Sinan Engin oğulları Oğulcan ile beraber. (1992)

7. 1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesiyle mutluluktan deli olan hayranlar...

7. 1992'de Michael Jackson'ın bir konser için İstanbul'a gelmesiyle mutluluktan deli olan hayranlar...

8. Burnundan estetik geçiren Hande Ataizi'nin gazetecilere görünmemek için mekandan kaçmak isterken tuvalet penceresine sıkışıp kalması... (1999)

8. Burnundan estetik geçiren Hande Ataizi'nin gazetecilere görünmemek için mekandan kaçmak isterken tuvalet penceresine sıkışıp kalması... (1999)

9. 1994 yılında kendisine mikrofon uzatılan Tarkan'ın röportaj esnasında lavaboya gitmeye ihtiyaç duyması ve bunu sesli bir şekilde dile getirmesi... 😅

9. 1994 yılında kendisine mikrofon uzatılan Tarkan'ın röportaj esnasında lavaboya gitmeye ihtiyaç duyması ve bunu sesli bir şekilde dile getirmesi... 😅

Tarkan'ın röportaj esnasında 'Çişim geldi' demesini, Forrest Gump filmine bir referans olduğunu düşünenler de olmadı değil...

10. Tam olarak 90'lar olmasa da bugün hala her seferinde hatırlanan bir an: 2002'de canlı yayında polemik yaşayan Hande Ataizi ve Sevda Demirel ikilisi...

10. Tam olarak 90'lar olmasa da bugün hala her seferinde hatırlanan bir an: 2002'de canlı yayında polemik yaşayan Hande Ataizi ve Sevda Demirel ikilisi...

Sevda Demirelcanlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul etmişti.

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