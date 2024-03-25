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TikTok'ta Cin Çıkarma Seanslarını Yayınlayan Hocayla İlgili Detaylar İnsanın Ağzını Açık Bırakıyor

TikTok'ta Cin Çıkarma Seanslarını Yayınlayan Hocayla İlgili Detaylar İnsanın Ağzını Açık Bırakıyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.03.2024 - 14:19 Son Güncelleme: 25.03.2024 - 14:21

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Yavuz Hakan Çavuş, TikTok'ta cin çıkarma videolarını yayınlıyor. Videoları inceleidkçe gerçekten hayret ettiren detaylara ulaştık...

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TikTok'ta milyonlarca izlenen videolara sahip bu kişinin adı Yavuz Hakan Çavuş ve kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtıyor.

TikTok'ta milyonlarca izlenen videolara sahip bu kişinin adı Yavuz Hakan Çavuş ve kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtıyor.

30 yaşında olan ve 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen adamın yayınladığı videolardaki insanlar kendinden geçmiş vaziyette bir takım bedensel tepkiler veriyor.

Bu seansları "kötü enerjileri, rahmani olan ekibimizle iyi enerji ile temizliyoruz" şeklinde tanımlıyor kendisi. Evet, ekip dediği cinler ve onlarla ilgili daha ilginç detaylar var.

Bu seansları "kötü enerjileri, rahmani olan ekibimizle iyi enerji ile temizliyoruz" şeklinde tanımlıyor kendisi. Evet, ekip dediği cinler ve onlarla ilgili daha ilginç detaylar var.

Bu kişi, ekibindeki cinlerin hepsinin adı olduğunu da yine kendi videolarında belirtiyor. Mesela Ömer çok şakacı diyor, Ahmet Amca var o daha bilge bir kişi diyor, teyzeler var onlar da "edepli dur" diyormuş.

Bu kişi, ekibindeki cinlerin hepsinin adı olduğunu da yine kendi videolarında belirtiyor. Mesela Ömer çok şakacı diyor, Ahmet Amca var o daha bilge bir kişi diyor, teyzeler var onlar da "edepli dur" diyormuş.

Seans yöntemi de oldukça enteresan bu "uzman" kişinin. Metafizik ekibine önce "daraltın" diye komut veriyor, sonra birtakım sureler okuyor.

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Videoların hepsi birbirinden düşündürücü...

Bu videoda diğerlerinden farklı olarak beze benzeyen bir şey kullanılmış. İnsan diyecek laf bulamıyor...

Herkesin kendi takdirine bırakıyoruz bu durumu.

Herkesin kendi takdirine bırakıyoruz bu durumu.

Yavuz Hakan Çavuş'un cin çıkarma seansı için TikTok hesabına yapılan yorumlardan bazıları da böyle 👇

Yavuz Hakan Çavuş'un cin çıkarma seansı için TikTok hesabına yapılan yorumlardan bazıları da böyle 👇
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