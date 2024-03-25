TikTok'ta Cin Çıkarma Seanslarını Yayınlayan Hocayla İlgili Detaylar İnsanın Ağzını Açık Bırakıyor
TikTok'ta Cin Çıkarma Seanslarını Yayınlayan Hocayla İlgili Detaylar İnsanın Ağzını Açık Bırakıyor
Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Yavuz Hakan Çavuş, TikTok'ta cin çıkarma videolarını yayınlıyor. Videoları inceleidkçe gerçekten hayret ettiren detaylara ulaştık...
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TikTok'ta milyonlarca izlenen videolara sahip bu kişinin adı Yavuz Hakan Çavuş ve kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtıyor.
30 yaşında olan ve 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen adamın yayınladığı videolardaki insanlar kendinden geçmiş vaziyette bir takım bedensel tepkiler veriyor.
Bu seansları "kötü enerjileri, rahmani olan ekibimizle iyi enerji ile temizliyoruz" şeklinde tanımlıyor kendisi. Evet, ekip dediği cinler ve onlarla ilgili daha ilginç detaylar var.
Bu kişi, ekibindeki cinlerin hepsinin adı olduğunu da yine kendi videolarında belirtiyor. Mesela Ömer çok şakacı diyor, Ahmet Amca var o daha bilge bir kişi diyor, teyzeler var onlar da "edepli dur" diyormuş.
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Herkesin kendi takdirine bırakıyoruz bu durumu.
Yavuz Hakan Çavuş'un cin çıkarma seansı için TikTok hesabına yapılan yorumlardan bazıları da böyle 👇
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