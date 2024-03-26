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Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Kendi Ülkesinde Gece Kulübü Açtı!

Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Kendi Ülkesinde Gece Kulübü Açtı!

Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:18

Dilan Polat davasının en başından beri herkesin merak ettiği ve ne yapacak diye beklediği isim elbette yardımcısı Şule.  Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Sınır dışı edilen Şule'nin bu sefer de gece kulübü açtığı öğrenildi!

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Dilan Polat davasının başından beri en çok takip edilen ve merak edilen isimlerden biri de elbette Şule!

Dilan Polat davasının başından beri en çok takip edilen ve merak edilen isimlerden biri de elbette Şule!

Dilan Polat'ı takip edenlerin yıllardır yanında gördüğü ve yardımcısı olmasının yanı sıra oldukça yakın olduğu Şule'nin bu süreçte neden hiç sorgulanmadığı ve gözaltına alınmadığı merak konusuydu. Çünkü Dilan'ın yanında her an Şule vardı.

Hatta ikilinin samimiyeti o kadar fazlaydı ki 2023'ün Ekim ayında Dilan Polat, Şule'nin evleneceğini duyurarak ne kadar üzüldüğünü aynı zamanda sevindiğini anlattı.

Hatta ikilinin samimiyeti o kadar fazlaydı ki 2023'ün Ekim ayında Dilan Polat, Şule'nin evleneceğini duyurarak ne kadar üzüldüğünü aynı zamanda sevindiğini anlattı.

Şule'nin aldığı evi gösteren Dilan Polat hepimizi dumur etmişti. Çünkü Şule'nin evi Dilan Polat'ın evinin resmen birebir aynısıydı. Bu denli lüks bir evi de nasıl aldığı merak konusuydu elbette.

Derken Dilan Polat ve Engin Polat çifti Kasım ayının başında tutuklandı. Ancak Şule 1 ay önce kendi evini alıp ayrılmıştı.

Derken Dilan Polat ve Engin Polat çifti Kasım ayının başında tutuklandı. Ancak Şule 1 ay önce kendi evini alıp ayrılmıştı.

Adı ne gözaltı ne de tutuklu listesinde yer almayınca nerede olduğu epey merak edilmişti! Çünkü Şule birden kayıplara karışmıştı.

Bir süre sonra ortaya çıkan Şule, TikTok'ta Dilan Poalt'ın oğlu Milan Efe'yle paylaşım yapmış ve "Buradayım" demişti.

Bir süre sonra ortaya çıkan Şule, TikTok'ta Dilan Poalt'ın oğlu Milan Efe'yle paylaşım yapmış ve "Buradayım" demişti.

O zaman yaptığı açıklamada çocukları bırakmadığını ve yanlarında olacağını duyurmuştu.'Allahtan korkun, ben yaşıyorum ve kimseyi bırakmadım. Zamana bıraktım ve Milan'layım. Bu altınlar paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığımız zaman burdaysam, en zor ağır günde de buradayım. Kendimi çocukların yanına bıraktım.'

Daha sonra bir şok daha yaşamış ve Şule'yi, Dilan Polat'ın kıyafetleri içerisinde AVM'de alışveriş yaparken görmüştük.

Daha sonra bir şok daha yaşamış ve Şule'yi, Dilan Polat'ın kıyafetleri içerisinde AVM'de alışveriş yaparken görmüştük.

Bir TikTok hesabı tarafından görüntülenen Şule'nin üstünde Dilan Polat'a ait kıyafetler olduğu görülmüştü. Çıkan haberleri görünce ise savcılığa suç duyurusunda bulunmaya giden Şule kendisine iftira atıldığını söylemişti.

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Şok üstüne şok yaşamaya devam ettik ve Şule birden gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Şok üstüne şok yaşamaya devam ettik ve Şule birden gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

Milan Efe ve Nilda'nın yanında olan Şule'nin ikamet izninin bittiği görülmüştü. Fark edilen olayın ardından sınır dışı edilmiş ve ülkesine geri gönderilmişti.

Kendisi de uçaktan bir TikTok videosu paylaşmış ve "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" demişti.

Kendisi de uçaktan bir TikTok videosu paylaşmış ve "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" demişti.

Alnının akıyla memleketine gittiğini söyleyen Şule'den bir süre TikTok sayesinde haber almıştık.

Ara ara ortalardan kaybolan ve sonra bir video ile gündeme gelen Şule, son olarak Ocak ayında manikür yaptıramadığını söylediği videosuyla "Allah başka dert vermesin!" dedirtmişti.

Ara ara ortalardan kaybolan ve sonra bir video ile gündeme gelen Şule, son olarak Ocak ayında manikür yaptıramadığını söylediği videosuyla "Allah başka dert vermesin!" dedirtmişti.

Lale Devri dizisine ait olan bir sahne sesiyle 'Aylardır manikür yaptırmıyorum ben. Alışveriş merkezinin kapılarından girmiyorum aylardır.' sesiyle video çekmiş ve herkesi şaşırtmıştı.

Uzun süredir ne yaptığını bilmediğimiz Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, bu sefer de memleketi Özbekistan'da gece kulübü açmış!

Uzun süredir ne yaptığını bilmediğimiz Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, bu sefer de memleketi Özbekistan'da gece kulübü açmış!

Arkadaşının hayırlı olsun paylaşımını alıntılayan Şule, 'Polatlar'ın parasıyla mı açtı?' sorularını da beraberinde getirdi elbette.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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