Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Kendi Ülkesinde Gece Kulübü Açtı!

Dilan Polat davasının en başından beri herkesin merak ettiği ve ne yapacak diye beklediği isim elbette yardımcısı Şule. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Sınır dışı edilen Şule'nin bu sefer de gece kulübü açtığı öğrenildi!