Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Kendi Ülkesinde Gece Kulübü Açtı!
Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Yardımcısı Şule Kendi Ülkesinde Gece Kulübü Açtı!
Dilan Polat davasının en başından beri herkesin merak ettiği ve ne yapacak diye beklediği isim elbette yardımcısı Şule. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Sınır dışı edilen Şule'nin bu sefer de gece kulübü açtığı öğrenildi!
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Dilan Polat davasının başından beri en çok takip edilen ve merak edilen isimlerden biri de elbette Şule!
Hatta ikilinin samimiyeti o kadar fazlaydı ki 2023'ün Ekim ayında Dilan Polat, Şule'nin evleneceğini duyurarak ne kadar üzüldüğünü aynı zamanda sevindiğini anlattı.
Derken Dilan Polat ve Engin Polat çifti Kasım ayının başında tutuklandı. Ancak Şule 1 ay önce kendi evini alıp ayrılmıştı.
Bir süre sonra ortaya çıkan Şule, TikTok'ta Dilan Poalt'ın oğlu Milan Efe'yle paylaşım yapmış ve "Buradayım" demişti.
Daha sonra bir şok daha yaşamış ve Şule'yi, Dilan Polat'ın kıyafetleri içerisinde AVM'de alışveriş yaparken görmüştük.
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Şok üstüne şok yaşamaya devam ettik ve Şule birden gözaltına alınarak sınır dışı edildi.
Kendisi de uçaktan bir TikTok videosu paylaşmış ve "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" demişti.
Ara ara ortalardan kaybolan ve sonra bir video ile gündeme gelen Şule, son olarak Ocak ayında manikür yaptıramadığını söylediği videosuyla "Allah başka dert vermesin!" dedirtmişti.
Uzun süredir ne yaptığını bilmediğimiz Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, bu sefer de memleketi Özbekistan'da gece kulübü açmış!
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