Oyuncu Murat Ünalmış AK Parti'nin Murat Kurum Adına Kapısına Bıraktığı Hediyelere Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu

Geçtiğimiz yerel seçimde İBB Başkanlığını aldığı oylarla kazanan ve görevini sürdüren Ekrem İmamoğlu, bu yıl yeniden başkanlığa aday oldu. AK Parti'nin adayı ise Murat Kurum oldu. Diğer siyasi partilerden ziyade yarış Kurum ve İmamoğlu arasında kıyasıya sürmeye devam ediyor.