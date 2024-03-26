Oyuncu Murat Ünalmış AK Parti'nin Murat Kurum Adına Kapısına Bıraktığı Hediyelere Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu
Oyuncu Murat Ünalmış AK Parti'nin Murat Kurum Adına Kapısına Bıraktığı Hediyelere Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu
Seçime sayılı gün kalmış durumda. Yerel seçim öncesi özellikle büyükşehir belediye adayları açısından hummalı bir çalışma sürdürülmeye devam ediyor. Görevlilerin hız kesmeden vatandaşlara hediye dağıttığı son günlerde, ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Evinin kapısında İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un hediyelerini gören Ünalmış, sinirlenerek direkt çöpün yolunu tuttu.
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Yerel seçimlere sayılı gün kaldı.
Tabii son dönemde anket şirketlerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çıkan oranlar da epey yakından takip ediliyor.
Büyükşehir belediyesi adayları arasındaki rekabet vatandaşı epey meraklandırsa da, gündemde en çok konuşulan iki isim Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu.
Anket şirketlerinin sonuçlarına göre İmamoğlu ve Kurum arasında çok ince bir çizgi ve fark bulunuyor.
Seçmenlerin ise kafası epey karışık bildiğiniz gibi. Sokak röportajları bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor.
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Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum adına hazırlanmış seçim çantalarını, hediyeleri dağıtılmaya devam edilirken, ünlü oyuncu Murat Ünalmış kapısında gördükleriyle sinirlendi.
Murat Ünalmış, Ak Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyelik eşyaları görünce sinirlendi ve soluğu sosyal medyada aldı.
Paylaşımına "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" yazan Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığını gösterdi.
Gelen tepkilerin ardından Murat Ünalmış, "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı?" paylaşımında bulundu.
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