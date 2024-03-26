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Oyuncu Murat Ünalmış AK Parti'nin Murat Kurum Adına Kapısına Bıraktığı Hediyelere Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu

Oyuncu Murat Ünalmış AK Parti'nin Murat Kurum Adına Kapısına Bıraktığı Hediyelere Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 10:09

Seçime sayılı gün kalmış durumda. Yerel seçim öncesi özellikle büyükşehir belediye adayları açısından hummalı bir çalışma sürdürülmeye devam ediyor. Görevlilerin hız kesmeden vatandaşlara hediye dağıttığı son günlerde, ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Evinin kapısında İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un hediyelerini gören Ünalmış, sinirlenerek direkt çöpün yolunu tuttu.

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Yerel seçimlere sayılı gün kaldı.

Yerel seçimlere sayılı gün kaldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler için hem seçmenler, hem de siyasi isimler oldukça heyecanlı. Son günlerini iyi değerlendirmeye çalışan partiler ve adaylar ellerinden gelen tüm imkanları kullanmaktan çekinmiyor.

Tabii son dönemde anket şirketlerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çıkan oranlar da epey yakından takip ediliyor.

Tabii son dönemde anket şirketlerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çıkan oranlar da epey yakından takip ediliyor.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtar, il genel meclis üyeleri ve ihtiyar heyetleri seçilecek.

Büyükşehir belediyesi adayları arasındaki rekabet vatandaşı epey meraklandırsa da, gündemde en çok konuşulan iki isim Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu.

Büyükşehir belediyesi adayları arasındaki rekabet vatandaşı epey meraklandırsa da, gündemde en çok konuşulan iki isim Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu.

Geçtiğimiz yerel seçimde İBB Başkanlığını aldığı oylarla kazanan ve görevini sürdüren Ekrem İmamoğlu, bu yıl yeniden başkanlığa aday oldu. AK Parti'nin adayı ise Murat Kurum oldu. Diğer siyasi partilerden ziyade yarış Kurum ve İmamoğlu arasında kıyasıya sürmeye devam ediyor.

Anket şirketlerinin sonuçlarına göre İmamoğlu ve Kurum arasında çok ince bir çizgi ve fark bulunuyor.

Anket şirketlerinin sonuçlarına göre İmamoğlu ve Kurum arasında çok ince bir çizgi ve fark bulunuyor.

Seçim kampanyaları sürecinde daha iyi çalışan, seçmeni daha iyi etkileyen ve son anda fikir değişikliğine sebep olan taraf ise aldığı oylar ile İBB Başkanı olacak.

Seçmenlerin ise kafası epey karışık bildiğiniz gibi. Sokak röportajları bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor.

Seçmenlerin ise kafası epey karışık bildiğiniz gibi. Sokak röportajları bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor.

'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna gelen cevaplarla seçmenin henüz oy vereceği adayın dahi adını bilmediğini görmüştük. Diğer bir yandan partilerin dağıttığı eşantiyonları da sırf kullanmak için standlara giden yaşlılar da röportajlarda dikkat çekmişti.

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Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum adına hazırlanmış seçim çantalarını, hediyeleri dağıtılmaya devam edilirken, ünlü oyuncu Murat Ünalmış kapısında gördükleriyle sinirlendi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum adına hazırlanmış seçim çantalarını, hediyeleri dağıtılmaya devam edilirken, ünlü oyuncu Murat Ünalmış kapısında gördükleriyle sinirlendi.

Bir Zamanlar Çukurova, Gülcemal, Yer Gök Aşk gibi dizileriyle tanıdığımız ünlü oyuncu hediyelik eşya ve borşürleri görünce çok sinirlendi.

Murat Ünalmış, Ak Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyelik eşyaları görünce sinirlendi ve soluğu sosyal medyada aldı.

Murat Ünalmış, Ak Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyelik eşyaları görünce sinirlendi ve soluğu sosyal medyada aldı.

Paylaşımına "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" yazan Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığını gösterdi.

Paylaşımına "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" yazan Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığını gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Murat Ünalmış, "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı?" paylaşımında bulundu.

Gelen tepkilerin ardından Murat Ünalmış, "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı?" paylaşımında bulundu.

'Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?'

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