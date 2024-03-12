Kime Oy Vereceği Sorulduğunda Elindeki Parti Poşeti Dikkat Çeken Seçmenin Piyanist'i Hatırlatan Cevabı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gündemde herkesin dikkatini çeken konulardan biri, sokak röportajları. Birbirinden ilginç belediye başkanı adayı isimleri duymaya başladığımız seçim röportajlarında, bu sefer The Pianist (Piyanist) filmini hatırlatan bir an yaşandı.
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31 Mart Yerel Seçimlerine 19 gün kaldı. Seçim çalışmaları ise hız kesmeden yürütülmeye devam ediliyor.
Siyasiler seçim çalışmalarını hız kesmeden yürütmeye devam ederken, anket şirketleri de en çok takip edilen gündemleri yayınlamaya devam ediyor.
Özellikle büyükşehir belediyelerindeki çekişmeler yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı rekabeti gündemden düşmüyor.
Diğer bir yandan sosyal medyada içerik üreten röportaj kanalları da sokaklarda halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
Sokak röportajları yapan Zasparagas TV hesabının muhabirlerinden Zeynep Koç, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla herkesi kahkahalara boğdu.
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Oy vereceği ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklayan kadın, elindeki İYİ Parti eşantiyonu sorulunca "Çanta diye aldım" cevabını verdi.
Gelin önce videoyu izleyelim, ardından yorumlara bakalım:
Zeynep Koç bu anları The Pianist (Piyanist) filminin palto sahnesine benzettiği paylaşımıyla yayınladı.
Videoyu ve espriyi görenler kendilerini tutamadı.
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