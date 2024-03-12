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Kime Oy Vereceği Sorulduğunda Elindeki Parti Poşeti Dikkat Çeken Seçmenin Piyanist'i Hatırlatan Cevabı

Kime Oy Vereceği Sorulduğunda Elindeki Parti Poşeti Dikkat Çeken Seçmenin Piyanist'i Hatırlatan Cevabı

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 11:37

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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gündemde herkesin dikkatini çeken konulardan biri, sokak röportajları. Birbirinden ilginç belediye başkanı adayı isimleri duymaya başladığımız seçim röportajlarında, bu sefer The Pianist (Piyanist) filmini hatırlatan bir an yaşandı.

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31 Mart Yerel Seçimlerine 19 gün kaldı. Seçim çalışmaları ise hız kesmeden yürütülmeye devam ediliyor.

31 Mart Yerel Seçimlerine 19 gün kaldı. Seçim çalışmaları ise hız kesmeden yürütülmeye devam ediliyor.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtar, il genel meclis üyeleri ve ihtiyar heyetleri seçilecek.

Siyasiler seçim çalışmalarını hız kesmeden yürütmeye devam ederken, anket şirketleri de en çok takip edilen gündemleri yayınlamaya devam ediyor.

Siyasiler seçim çalışmalarını hız kesmeden yürütmeye devam ederken, anket şirketleri de en çok takip edilen gündemleri yayınlamaya devam ediyor.

Seçimin ve seçmenin nabzını tutan anket şirketlerinin açıkladıkları sonuçlar bir hayli yakından takip ediliyor. Tabii bu süreçte seçmenlerin fikirlerinin ne denli değişeceği de önemli bir etken.

Özellikle büyükşehir belediyelerindeki çekişmeler yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı rekabeti gündemden düşmüyor.

Özellikle büyükşehir belediyelerindeki çekişmeler yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı rekabeti gündemden düşmüyor.

İstanbul'da en büyük oy oranına sahip iki adayın Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum olduğu yapılan anketler ile ortaya çıkıyor.

Diğer bir yandan sosyal medyada içerik üreten röportaj kanalları da sokaklarda halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Diğer bir yandan sosyal medyada içerik üreten röportaj kanalları da sokaklarda halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

'Kime oy vereceksiniz?' sorusu karşısında daha önce hiç karşılaşmadığımız siyasi isimler görüyoruz. Seçmenlerin oy verecekleri siyasilerin isimlerini bilmiyor oluşu sosyal medyada epey yankı uyandırdı elbette.

Hala izlemediyseniz:

Sokak röportajları yapan Zasparagas TV hesabının muhabirlerinden Zeynep Koç, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla herkesi kahkahalara boğdu.

Sokak röportajları yapan Zasparagas TV hesabının muhabirlerinden Zeynep Koç, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla herkesi kahkahalara boğdu.

Elinde İYİ Parti çantası olan bir kadının yanına giden Koç, 'Büyükşehir belediye başkanı adayınız kim?' diyerek oy vereceği ismi sordu. Buğra Kavuncu, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun ismini tekrar hatırlatan Koç, aldığı cevap karşısında şaşırdı.

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Oy vereceği ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklayan kadın, elindeki İYİ Parti eşantiyonu sorulunca "Çanta diye aldım" cevabını verdi.

Oy vereceği ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklayan kadın, elindeki İYİ Parti eşantiyonu sorulunca "Çanta diye aldım" cevabını verdi.

Gelin önce videoyu izleyelim, ardından yorumlara bakalım:

Zeynep Koç bu anları The Pianist (Piyanist) filminin palto sahnesine benzettiği paylaşımıyla yayınladı.

Zeynep Koç bu anları The Pianist (Piyanist) filminin palto sahnesine benzettiği paylaşımıyla yayınladı.
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'Neden o zaman o lanet olası Alman paltosunu giyiyorsun?

–Üşüyorum.'

Videoyu ve espriyi görenler kendilerini tutamadı.

Videoyu ve espriyi görenler kendilerini tutamadı.
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