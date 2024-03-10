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Oy Vereceği Siyasilerin İsimlerini Şekilden Şekile Sokan Seçmenler Karşısında Kahkahalarınızı Tutamayacaksınız

Oy Vereceği Siyasilerin İsimlerini Şekilden Şekile Sokan Seçmenler Karşısında Kahkahalarınızı Tutamayacaksınız

GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 21:00

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31 Mart Yerel Seçimleri için 21 gün kaldı bildiğiniz gibi. Seçmenler oy verecekleri isimleri biliyor demeyi çok isterdik ancak sosyal medyada karşımıza çıkan videolar durumun aksini kanıtlar nitelikte. 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna gelen cevaplar siyasilerin isimlerini şekilden şekle soktu. Bu videodan sonra siz de doğru bildiklerinizi unutacaksınız...

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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kalmış durumda.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kalmış durumda.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçime 21 gün kaldı. Seçim çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetleri, il genel meclis üyeleri seçimi için siyasi isimler her gün çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları sürecinde özellikle büyükşehir belediyeleri adaylarının rekabeti yakından takip ediliyor. Anket şirketleri de bu süreçte büyük rol oynuyor.

Seçim çalışmaları sürecinde özellikle büyükşehir belediyeleri adaylarının rekabeti yakından takip ediliyor. Anket şirketleri de bu süreçte büyük rol oynuyor.

Seçmenin nabzını tutan anket şirketleri, yaptıkları anketlerin ardından seçmenlerin hangi adaya oy vermek istediklerini yayınlamaya devam ediyor.

Bu süreçte en fazla oyun kullanılacağı şehir olan İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un kıyasıya rekabet içinde olduğu görülüyor.

Bu süreçte en fazla oyun kullanılacağı şehir olan İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un kıyasıya rekabet içinde olduğu görülüyor.

Anket şirketlerince yayınlanan sonuçlara bakıldığında en yüksek oy alan iki aday Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum olarak görülüyor.

Tabii anket şirketlerinin yanı sıra mikrofonunu alan muhabirler de sokağa dökülüp halkın nabzını ölçüyor. Ancak "Kime oy vereceksiniz?" sorusu karşısında beklenmedik cevaplar alıyorlar. 😂

Tabii anket şirketlerinin yanı sıra mikrofonunu alan muhabirler de sokağa dökülüp halkın nabzını ölçüyor. Ancak "Kime oy vereceksiniz?" sorusu karşısında beklenmedik cevaplar alıyorlar. 😂

Bir süredir sosyal medyanın en çok gülünen videoları arasında kime oy vereceğinin cevabını veren vatandaşların söyledikleri yer alıyor. Çünkü kendileri de kime oy vereceklerini pek biliyor gibi durmuyorlar.

"Ekrem İmaro" ve "Murat Kavurma" cevaplarının ardından yeni ve beklenmedik cevaplarımız geldi!

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Sosyal medya bu cevaplar karşısında hayrete düşse de izleyenler sinir bozukluğundan mıdır bilinmez, kahkahalarını tutamadı.

Sosyal medya bu cevaplar karşısında hayrete düşse de izleyenler sinir bozukluğundan mıdır bilinmez, kahkahalarını tutamadı.
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Sizin favoriniz hangisi oldu? 😂

Sizin favoriniz hangisi oldu? 😂

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