Oy Vereceği Siyasilerin İsimlerini Şekilden Şekile Sokan Seçmenler Karşısında Kahkahalarınızı Tutamayacaksınız

31 Mart Yerel Seçimleri için 21 gün kaldı bildiğiniz gibi. Seçmenler oy verecekleri isimleri biliyor demeyi çok isterdik ancak sosyal medyada karşımıza çıkan videolar durumun aksini kanıtlar nitelikte. 'Kime oy vereceksiniz?' sorusuna gelen cevaplar siyasilerin isimlerini şekilden şekle soktu. Bu videodan sonra siz de doğru bildiklerinizi unutacaksınız...
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31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kalmış durumda.
Seçim çalışmaları sürecinde özellikle büyükşehir belediyeleri adaylarının rekabeti yakından takip ediliyor. Anket şirketleri de bu süreçte büyük rol oynuyor.
Bu süreçte en fazla oyun kullanılacağı şehir olan İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un kıyasıya rekabet içinde olduğu görülüyor.
Tabii anket şirketlerinin yanı sıra mikrofonunu alan muhabirler de sokağa dökülüp halkın nabzını ölçüyor. Ancak "Kime oy vereceksiniz?" sorusu karşısında beklenmedik cevaplar alıyorlar. 😂
"Ekrem İmaro" ve "Murat Kavurma" cevaplarının ardından yeni ve beklenmedik cevaplarımız geldi!
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Sosyal medya bu cevaplar karşısında hayrete düşse de izleyenler sinir bozukluğundan mıdır bilinmez, kahkahalarını tutamadı.
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Sizin favoriniz hangisi oldu? 😂
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