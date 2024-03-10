Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bir Kez Daha Cengiz Kurtoğlu İle Duyanlara Duymayanlara Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bir Kez Daha Cengiz Kurtoğlu İle Duyanlara Duymayanlara Söyledi

Recep Tayyip Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 19:54

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin açıklamaları büyük önem taşırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Ancak sürpriz yapan tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi. 2024 Genel Seçimleri süresince akıllara kazınan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısının sahibi Cengiz Kurtoğlu da bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahnedeki yerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin miting maratonu oldukça yoğun geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da miting programlarını sürdürüyor.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin miting maratonu oldukça yoğun geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da miting programlarını sürdürüyor.

Yerel seçimler öncesi miting programları ile seçmenlerle buluşan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Pazar günü İsmir'deydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İzmir Mitingi'nde Gündoğdu Meydanı'nda seçmenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İzmir Mitingi'nde Gündoğdu Meydanı'nda seçmenlerle bir araya geldi.

İzmir'de kendisini görmek için toplanan 100 bin kişiye hitap etmeden önce sürpriz yapan Erdoğan, sahneye yalnız çıkmadı.

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanı için "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendiren Cengiz Kurtoğlu, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahneye çıktı.

14 Mayıs 2023'te gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanı için "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendiren Cengiz Kurtoğlu, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahneye çıktı.

2023 Genel Seçimleri miting sürecinde AK Parti, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını tercih etmişti. Kurtoğlu da daha önce Cumhurbaşkanı ile birlikte sahneye çıkmış ve Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde birlikte şarkıyı seslendirmişlerdi.

Kurtoğlu o dönem gündem olan şarkının ardından miting sürecinden bahsetmiş ve seçim çalışmalarında şarkısı seçildiği için çok gururlu olduğunu ifade etmişti.

Kurtoğlu o dönem gündem olan şarkının ardından miting sürecinden bahsetmiş ve seçim çalışmalarında şarkısı seçildiği için çok gururlu olduğunu ifade etmişti.

2023 Genel Seçim sürecinde yaptıkları düetin ardından Cengiz Kurtoğlu 'Sayın cumhurbaşkanım derim ama canım abimi kesinlikle unutmam. 40 yıla yakın abi kardeşliğimiz var.' açıklamasını yapmıştı.

Aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra aynı sahnede tekrar buluşan Cengiz Kurtoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkıyı birlikte seslendirdiği anlar gündem oldu.

Aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra aynı sahnede tekrar buluşan Cengiz Kurtoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkıyı birlikte seslendirdiği anlar gündem oldu.

O anları görenler 'bu sahne bir yerden tanıdık' yorumlarında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu'nun İzmir mitinginde Duyanlara Duymayanlara düeti yaptığı anlar:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?