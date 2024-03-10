Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bir Kez Daha Cengiz Kurtoğlu İle Duyanlara Duymayanlara Söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bir Kez Daha Cengiz Kurtoğlu İle Duyanlara Duymayanlara Söyledi
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin açıklamaları büyük önem taşırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Ancak sürpriz yapan tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi. 2024 Genel Seçimleri süresince akıllara kazınan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısının sahibi Cengiz Kurtoğlu da bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahnedeki yerini aldı.
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin miting maratonu oldukça yoğun geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da miting programlarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İzmir Mitingi'nde Gündoğdu Meydanı'nda seçmenlerle bir araya geldi.
14 Mayıs 2023'te gerçekleşen seçimde Cumhurbaşkanı için "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını seslendiren Cengiz Kurtoğlu, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahneye çıktı.
Kurtoğlu o dönem gündem olan şarkının ardından miting sürecinden bahsetmiş ve seçim çalışmalarında şarkısı seçildiği için çok gururlu olduğunu ifade etmişti.
Aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra aynı sahnede tekrar buluşan Cengiz Kurtoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkıyı birlikte seslendirdiği anlar gündem oldu.
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İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cengiz Kurtoğlu'nun İzmir mitinginde Duyanlara Duymayanlara düeti yaptığı anlar:
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