Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Bir Kez Daha Cengiz Kurtoğlu İle Duyanlara Duymayanlara Söyledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi isimlerin açıklamaları büyük önem taşırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Ancak sürpriz yapan tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi. 2024 Genel Seçimleri süresince akıllara kazınan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısının sahibi Cengiz Kurtoğlu da bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahnedeki yerini aldı.