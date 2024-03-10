Depremde Eşini ve Oğlunu Kaybetmişti: Düğünü Gündem Olan AK Partili Murat Çetin İstifa Etti!

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”