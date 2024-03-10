Depremde Eşini ve Oğlunu Kaybetmişti: Düğünü Gündem Olan AK Partili Murat Çetin İstifa Etti!
Depremde Eşini ve Oğlunu Kaybetmişti: Düğünü Gündem Olan AK Partili Murat Çetin İstifa Etti!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Antep İl Başkanı Murat Çetin, kısa süre önce kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla evlendiği şatafatlı düğünü ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Çetin bugün AK Parti'den istifa ettiğini daha doğrusu affını istediğini duyurdu.
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybetmişti.
52 yaşındaki Murat Çetin, kısa bir süre önce ise kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la (32) evlenmişti.
Aradan geçen sürenin kısalığı ve düğünün şatafatlı olması ise AK Parti'li Murat Çetin'e yönelik tepkilere sebep olmuştu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, 'görevden affını istediğini' belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇
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