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Depremde Eşini ve Oğlunu Kaybetmişti: Düğünü Gündem Olan AK Partili Murat Çetin İstifa Etti!

Depremde Eşini ve Oğlunu Kaybetmişti: Düğünü Gündem Olan AK Partili Murat Çetin İstifa Etti!

Murat Çetin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.03.2024 - 18:51

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Antep İl Başkanı Murat Çetin, kısa süre önce kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla evlendiği şatafatlı düğünü ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Çetin bugün AK Parti'den istifa ettiğini daha doğrusu affını istediğini duyurdu. 

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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybetmişti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybetmişti.

52 yaşındaki Murat Çetin, kısa bir süre önce ise kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la (32) evlenmişti.

52 yaşındaki Murat Çetin, kısa bir süre önce ise kendinden 20 yaş küçük avukat Naz Akdoğan'la (32) evlenmişti.

Aradan geçen sürenin kısalığı ve düğünün şatafatlı olması ise AK Parti'li Murat Çetin'e yönelik tepkilere sebep olmuştu.

Aradan geçen sürenin kısalığı ve düğünün şatafatlı olması ise AK Parti'li Murat Çetin'e yönelik tepkilere sebep olmuştu.

Geçen hafta 5 yıldızlı otelde yapılan düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AK Parti'nin önde gelen bazı isimleri de katılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, 'görevden affını istediğini' belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, 'görevden affını istediğini' belirterek şu ifadeleri kullandı: 👇

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”

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