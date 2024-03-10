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Davutoğlu'ndan 'İktidar IMF'ye Söz Verdi' İddiası: "Seçim Sonrası Kemer Değil Ümük Sıkılacak"

Davutoğlu'ndan 'İktidar IMF'ye Söz Verdi' İddiası: "Seçim Sonrası Kemer Değil Ümük Sıkılacak"

Ahmet Davutoğlu IMF
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.03.2024 - 17:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) söz verdiğini ve şu anda Türkiye'de IMF kurallarının işlemeye başladığını iddia etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da sivil toplum temsilcileri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da sivil toplum temsilcileri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu şu anda Türkiye'de IMF kurallarının işlemeye başladığını iddia etti. Davutoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle 👇

Davutoğlu şu anda Türkiye'de IMF kurallarının işlemeye başladığını iddia etti. Davutoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle 👇

"IMF'ye belli sözler verdiler ve seçimden sonra IMF'nin o sert reçetesi milletin ümüğünü sıkacak. Kemer sıkma denilen şey, kemer sıkma olmaktan çıkıp, ümük sıkmaya dönüşecek."

"IMF'ye belli sözler verdiler ve seçimden sonra IMF'nin o sert reçetesi milletin ümüğünü sıkacak. Kemer sıkma denilen şey, kemer sıkma olmaktan çıkıp, ümük sıkmaya dönüşecek."

"Şu anda Türkiye'de IMF kuralları işlemeye başladı. Onun için çok istemelerine rağmen, seçim ekonomisini tam olarak uygulayamıyorlar."

"Şu anda Türkiye'de IMF kuralları işlemeye başladı. Onun için çok istemelerine rağmen, seçim ekonomisini tam olarak uygulayamıyorlar."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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