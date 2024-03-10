Davutoğlu'ndan 'İktidar IMF'ye Söz Verdi' İddiası: "Seçim Sonrası Kemer Değil Ümük Sıkılacak"
Davutoğlu'ndan 'İktidar IMF'ye Söz Verdi' İddiası: "Seçim Sonrası Kemer Değil Ümük Sıkılacak"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) söz verdiğini ve şu anda Türkiye'de IMF kurallarının işlemeye başladığını iddia etti.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da sivil toplum temsilcileri ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu şu anda Türkiye'de IMF kurallarının işlemeye başladığını iddia etti. Davutoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle 👇
"IMF'ye belli sözler verdiler ve seçimden sonra IMF'nin o sert reçetesi milletin ümüğünü sıkacak. Kemer sıkma denilen şey, kemer sıkma olmaktan çıkıp, ümük sıkmaya dönüşecek."
"Şu anda Türkiye'de IMF kuralları işlemeye başladı. Onun için çok istemelerine rağmen, seçim ekonomisini tam olarak uygulayamıyorlar."
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