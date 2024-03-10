Diyanet'ten İçkili Yerde Çalışma Açıklaması: 'Vebal' Vurgusu Yapıldı!

Diyanet, alkollü içecek üreten, taşıyan, sunan, servis eden ve alkolden kazanç sağlayana 'lanet' edildiğini savundu.

İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.