Diyanet'ten İçkili Yerde Çalışma Açıklaması: 'Vebal' Vurgusu Yapıldı!
Diyanet'ten İçkili Yerde Çalışma Açıklaması: 'Vebal' Vurgusu Yapıldı!
Diyanet, alkollü içecek üreten, taşıyan, sunan, servis eden ve alkolden kazanç sağlayana 'lanet' edildiğini savundu.
İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.
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Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'a “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?" sorusu yöneltildi.
Bozkurt alkollü yerde çalışan ancak alkolle ilgisi olmayan insanlara yeni iş aramaları önerisinde de bulundu ve şu açıklamaları yaptı 👇
"Bu durumda olan insanın oraya verdiği emek veya mesaisinin karşılığında aldığı ücret kendisine helaldir. Ama yapılan işlerden mesuliyeti, vebali yoktur diyemeyiz."
"Alternatif iş bulana kadar orada çalışabilir. Ama "Helal kazancına dolaylı da olsa vebal olmasın istiyorum" diyorsa alternatif işlere baksın."
İdris Bozkurt, son olarak torpille işe girenlere ilişkin verdiği fetvayla gündem olmuştu. Bozkurt, torpille işe girmenin kul hakkı olduğunu ancak o işte çalışırken elde edilen kazancın helal olduğunu söylemişti.
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