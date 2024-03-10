Temsili Nikah Memuru Ücretleri Ortaya Çıktı: Cübbe ve Nikah Defteri Dahil!
Temsili Nikah Memuru Ücretleri Ortaya Çıktı: Cübbe ve Nikah Defteri Dahil!
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlerin genel olarak başvurduğu 'temsili nikah memuru' organizasyonlarında fiyat tarifesi belli oldu.
Cübbesiyle organizasyona katılıp, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden temsili nikah memurlarının ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.
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Temsili nikah programları son dönemde çiftlerin sıklıkla yaptığı bir organizasyon. Bu durum 'temsili nikah memurluğu'nu da oldukça popüler hale getirdi.
TRT Haber'in aktardığına göre, temsili nikah memuruna ödenen ücret, 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.
'Temsili nikah memuru' olarak ilan verenlerin sayısı da son dönemde internette oldukça artmış durumda.
Son dönenmede adı manşetlerden düşmeyen Avukat Feyza Altun da temsili nikah memurluğu ile ilgili espirili bir paylaşım yaptı 👇
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