Temsili Nikah Memuru Ücretleri Ortaya Çıktı: Cübbe ve Nikah Defteri Dahil!

Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yapan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor.

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