Silahlı Saldırı Kamerada: İstanbul'da Yürüyüşünü Beğenmediği Adamı Yol Ortasında Vurdu!
Silahlı Saldırı Kamerada: İstanbul'da Yürüyüşünü Beğenmediği Adamı Yol Ortasında Vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşandı. Evine doğru yürüyen İzzet K.'ya karşısından gelen bir şahıs silahlı saldırıda bulundu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. İzzet K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Saldırı anı da güvenlik kameralarına anbean yansıdı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda