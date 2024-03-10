Silahlı Saldırı Kamerada: İstanbul'da Yürüyüşünü Beğenmediği Adamı Yol Ortasında Vurdu!

İstanbul Kağıthane'da yine akıllara durgunluk veren bir silahla yaralama olayı yaşandı. İzzet K. isimli bir vatandaş evine gitmek için yürüdüğü sırada, yürüyüşü hoşuna gitmeyen Murat Y. isimli bir şahıs tarafından bacağından vuruldu.