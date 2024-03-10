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Silahlı Saldırı Kamerada: İstanbul'da Yürüyüşünü Beğenmediği Adamı Yol Ortasında Vurdu!

Silahlı Saldırı Kamerada: İstanbul'da Yürüyüşünü Beğenmediği Adamı Yol Ortasında Vurdu!

Kağıthane Silahlı Saldırı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.03.2024 - 12:39

İstanbul Kağıthane'da yine akıllara durgunluk veren bir silahla yaralama olayı yaşandı. İzzet K. isimli bir vatandaş evine gitmek için yürüdüğü sırada, yürüyüşü hoşuna gitmeyen Murat Y. isimli bir şahıs tarafından bacağından vuruldu. 

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Olay Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşandı. Evine doğru yürüyen İzzet K.'ya karşısından gelen bir şahıs silahlı saldırıda bulundu.

Olay Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşandı. Evine doğru yürüyen İzzet K.'ya karşısından gelen bir şahıs silahlı saldırıda bulundu.

İzzet K, kurşunun bacağına isabet etmesiyle kanlar içinde yerde kaldı. 

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. İzzet K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. İzzet K.'nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı. 

Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen Murat Y. tutuklandı.

Saldırı anı da güvenlik kameralarına anbean yansıdı 👇

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