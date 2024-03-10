Gazeteci Haber Yaptı, Fenomen Ekmeğini Yedi: Demet Cengiz, Eylem Tok Haberi İçin Alp Kılınç'a Sert Çıktı

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.