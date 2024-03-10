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Gazeteci Haber Yaptı, Fenomen Ekmeğini Yedi: Demet Cengiz, Eylem Tok Haberi İçin Alp Kılınç'a Sert Çıktı

Gazeteci Haber Yaptı, Fenomen Ekmeğini Yedi: Demet Cengiz, Eylem Tok Haberi İçin Alp Kılınç'a Sert Çıktı

Eylem Tok Demet Cengiz Alp Kılınç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.03.2024 - 14:12

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'ın Tele 1 yazarı Demet Cengiz'in; yazar Eylem Tok'le ilgili haberini kendi yapmış gibi sosyal medya hesabından paylaşması kriz çıkardı. 

Duruma isyan eden Demet Cengiz, '8 Mart Dünya Kadınlar gününde bir kadının emeğinin üstüne oturdunuz' ifadelerini kullandı. 

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Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Engin ve Dilan Polat ailesinin operasyonla tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken isimleri ifşa etmeye başlamış ve şöhret olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Engin ve Dilan Polat ailesinin operasyonla tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken isimleri ifşa etmeye başlamış ve şöhret olmuştu.

Alp Kılınç'ın yeniden gündem olmasına sebep olan olaysa Türkiye'nin konuştuğu kazada oldukça dikkat çeken bir haber yapan Tele 1 yazarı Demet Cengiz'in haberini kendi haberiymiş gibi paylaşması.

Alp Kılınç'ın yeniden gündem olmasına sebep olan olaysa Türkiye'nin konuştuğu kazada oldukça dikkat çeken bir haber yapan Tele 1 yazarı Demet Cengiz'in haberini kendi haberiymiş gibi paylaşması.

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

Alp Kılınç, Demet Cengiz'in yazısını bölüp parçalayıp sosyal medyada kendi sayfasında paylaşınca ve bir de üstüne bu sayede milyonlarca görüntülenme alınca ortalık karıştı.

Alp Kılınç, Demet Cengiz'in yazısını bölüp parçalayıp sosyal medyada kendi sayfasında paylaşınca ve bir de üstüne bu sayede milyonlarca görüntülenme alınca ortalık karıştı.

Eylem Tok'un Süleymancılarla ilişkisine dair bazı iddialarda bulunan Demet Cengiz'in haberi için kaynak

Demet Cengiz bunun üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı 👇

Demet Cengiz bunun üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı 👇

'Beyefendi sizi tanımıyorum.

Gecenin bir yarısı mesajlarınıza dönmek zorunda değilim. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kadının emeğinin üzerine oturdunuz. '

👇

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Gazeteci Nevşin Mengü de Demet Cengiz'e destek verdi 👇

Gazeteci Nevşin Mengü de Demet Cengiz'e destek verdi 👇
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