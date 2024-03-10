Gazeteci Haber Yaptı, Fenomen Ekmeğini Yedi: Demet Cengiz, Eylem Tok Haberi İçin Alp Kılınç'a Sert Çıktı
Gazeteci Haber Yaptı, Fenomen Ekmeğini Yedi: Demet Cengiz, Eylem Tok Haberi İçin Alp Kılınç'a Sert Çıktı
Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'ın Tele 1 yazarı Demet Cengiz'in; yazar Eylem Tok'le ilgili haberini kendi yapmış gibi sosyal medya hesabından paylaşması kriz çıkardı.
Duruma isyan eden Demet Cengiz, '8 Mart Dünya Kadınlar gününde bir kadının emeğinin üstüne oturdunuz' ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Engin ve Dilan Polat ailesinin operasyonla tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken isimleri ifşa etmeye başlamış ve şöhret olmuştu.
Alp Kılınç'ın yeniden gündem olmasına sebep olan olaysa Türkiye'nin konuştuğu kazada oldukça dikkat çeken bir haber yapan Tele 1 yazarı Demet Cengiz'in haberini kendi haberiymiş gibi paylaşması.
Alp Kılınç, Demet Cengiz'in yazısını bölüp parçalayıp sosyal medyada kendi sayfasında paylaşınca ve bir de üstüne bu sayede milyonlarca görüntülenme alınca ortalık karıştı.
Demet Cengiz bunun üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı 👇
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Gazeteci Nevşin Mengü de Demet Cengiz'e destek verdi 👇
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