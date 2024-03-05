AK Parti Gaziantep İl Başkanının Düğünü Sosyal Medyada Gündem Oldu
AK Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, 34 yaşındaki Naz Akdoğan ile dünyaevine girdi. Çiftin Gaziantep’te düzenlenen düğününe, siyaset dünyasından birçok isim de katıldı. Murat Çetin’in eşi ve çocuğunu 6 Şubat depreminde kaybettiği, kendisinin de enkazdan sağ kurtarıldığı ortaya çıktı.
Murat Çetin ile Naz Akdoğan çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kıydığı nikahla evlendi.
Oda TV’de yer alan habere göre; düğüne AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.