AK Parti Gaziantep İl Başkanının Düğünü Sosyal Medyada Gündem Oldu

AK Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, 34 yaşındaki Naz Akdoğan ile dünyaevine girdi. Çiftin Gaziantep’te düzenlenen düğününe, siyaset dünyasından birçok isim de katıldı. Murat Çetin’in eşi ve çocuğunu 6 Şubat depreminde kaybettiği, kendisinin de enkazdan sağ kurtarıldığı ortaya çıktı.