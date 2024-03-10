Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yeniden Refah Partisi İstanbul Adaylarından Halit Özkarataşlıoğlu'nun Mülteci Videosu İçin Özür Mesajı Geldi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Adaylarından Halit Özkarataşlıoğlu'nun Mülteci Videosu İçin Özür Mesajı Geldi

Yeniden Refah Partisi
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 17:53

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı gün kaldı. Partiler seçim için çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, il ve ilçe belediye başkanı adayları da ayrı çalışmalar sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, mültecilerin sınır dışı edileceğini içeren vaat videosu tepkilerin hedefi oldu. Yeniden Refah Partisi paylaşılan video için özür diledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde 1363 belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Seçim büyük şehirler için oldukça kızışmalı ve gündemi yoğun bir şekilde meşgul edecek şekilde geçeceğe benziyor.

Seçim büyük şehirler için oldukça kızışmalı ve gündemi yoğun bir şekilde meşgul edecek şekilde geçeceğe benziyor.

Anket şirketlerinin büyükşehir belediyeleri için yaptığı anketlerden çıkan sonuçlar, seçmenlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

En merak edilen şehirler arasında elbette İstanbul da var.

En merak edilen şehirler arasında elbette İstanbul da var.

Anketlere göre en yüksek oy oranına sahip iki adayın Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu olduğu görülüyor. Türkiye genelinde en fazla oyun ise İstanbul'da kullanılacağı biliniyor.

Seçim kampanyaları için süreç devam ederken, Fatih Erbakan'ın Genel Başkan'ı olduğu Yeniden Refah Partisi, ilçe belediye başkanı adaylarıyla gündeme geliyor.

Seçim kampanyaları için süreç devam ederken, Fatih Erbakan'ın Genel Başkan'ı olduğu Yeniden Refah Partisi, ilçe belediye başkanı adaylarıyla gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Mehmet Altınöz'ün ismini açıklayan Yeniden Refah Partisi, ilçe belediye başkanlarıyla da merak uyandırıyor.

İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son video paylaşımı ise tepkileri üzerine çekti.

İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son video paylaşımı ise tepkileri üzerine çekti.

Mültecilerin bir kutuya koyularak sınır dışı edildiğini gösteren video sosyal medyada dikkatleri üstüne çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoda "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır." ifadeleri yer aldı.

Videoda "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır." ifadeleri yer aldı.

Gelen tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı.

Gelen tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı.

Yayından kaldırılan mülteci videosunun ardından Yeniden Refah Partisi (YRP), Twitter (X) üzerinden özür diledi.

YRP'nin yayınladığı yazıda "Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz." ifadeleri yer aldı.

YRP'nin yayınladığı yazıda "Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz." ifadeleri yer aldı.
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?