Yeniden Refah Partisi İstanbul Adaylarından Halit Özkarataşlıoğlu'nun Mülteci Videosu İçin Özür Mesajı Geldi
Yeniden Refah Partisi İstanbul Adaylarından Halit Özkarataşlıoğlu'nun Mülteci Videosu İçin Özür Mesajı Geldi
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı gün kaldı. Partiler seçim için çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, il ve ilçe belediye başkanı adayları da ayrı çalışmalar sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, mültecilerin sınır dışı edileceğini içeren vaat videosu tepkilerin hedefi oldu. Yeniden Refah Partisi paylaşılan video için özür diledi.
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31 Mart Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Seçim büyük şehirler için oldukça kızışmalı ve gündemi yoğun bir şekilde meşgul edecek şekilde geçeceğe benziyor.
En merak edilen şehirler arasında elbette İstanbul da var.
Seçim kampanyaları için süreç devam ederken, Fatih Erbakan'ın Genel Başkan'ı olduğu Yeniden Refah Partisi, ilçe belediye başkanı adaylarıyla gündeme geliyor.
İstanbul Fatih Belediye Başkanı adayı olan Halit Özkarataşlıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son video paylaşımı ise tepkileri üzerine çekti.
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Videoda "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır." ifadeleri yer aldı.
Gelen tepkilerin ardından video yayından kaldırıldı.
Yayından kaldırılan mülteci videosunun ardından Yeniden Refah Partisi (YRP), Twitter (X) üzerinden özür diledi.
YRP'nin yayınladığı yazıda "Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz." ifadeleri yer aldı.
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