MAK Danışmanlık 30 Büyükşehir Seçim Anketi! Bazı Sonuçlar Şaşırtttı 'Büyükşehirlerde Hangi Siyasi Parti Önde'?

MAK Danışmanlık tarafından 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen büyükşehirler anketinde dikkat çeken iller Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay oldu. Ankete göre, geçtiğimiz yerel seçimden farklı olarak AK Parti-MHP önde görünüyor.

Ordu'da ise İYİ Parti önde gidiyor. Şanlıurfa'da yüzde 32 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 29 oranla Yeniden Refah Partisi takip ediyor.