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MAK Danışmanlık 30 Büyükşehir Seçim Anketi! Bazı Sonuçlar Şaşırtttı 'Büyükşehirlerde Hangi Siyasi Parti Önde'?

MAK Danışmanlık 30 Büyükşehir Seçim Anketi! Bazı Sonuçlar Şaşırtttı 'Büyükşehirlerde Hangi Siyasi Parti Önde'?

Seçim Anketi seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.03.2024 - 09:52

Türkiye'nin beklediği yerel seçime günler kala büyükşehirleri kapsayan anket çalışması MAK Danışmanlık Şirketinden geldi. Seçim gündeminden düşmeyen 30 büyükşehirde yapılan seçim anketi 21 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Bazı illerde dengeleri değiştiği görülürken, siyasi partiler arasındaki rekabetin de arttığı gözlerden kaçmadı. 

İşte, 2024 büyükşehirler yerel seçim anket sonuçları...

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Büyükşehir anketinde dikkat çeken şehirler ise AK Parti'nin CHP'nin elinden geri aldığı görülen iller oldu!

Büyükşehir anketinde dikkat çeken şehirler ise AK Parti'nin CHP'nin elinden geri aldığı görülen iller oldu!

MAK Danışmanlık tarafından 21 Şubat-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen büyükşehirler anketinde dikkat çeken iller Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay oldu. Ankete göre, geçtiğimiz yerel seçimden farklı olarak AK Parti-MHP önde görünüyor. 

Ordu'da ise İYİ Parti önde gidiyor.  Şanlıurfa'da yüzde 32 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 29 oranla Yeniden Refah Partisi takip ediyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 30 Büyükşehir Anketinin Sonuçları

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 30 Büyükşehir Anketinin Sonuçları

Yüz yüze gerçekleştirilen son dönemlerin en kapsamlı seçim anketi, her ilin seçmen nüfusunun binde biri oranında katılımcı ile gerçekleştirildi. 

MAK Danışmanlık'ın seçim anketine katılan seçmenlerin belediye başkan adaylarında aradıkları özellik de belli oldu. Seçmenlerin yerel seçimlerde yüzde 38 oranında belediye başkanından 'ulaşılabilirlik' bekledikleri görüldü. 

İşte, 2024 Yerel Seçimleri 30 Büyükşehir Anketinin Sonuçları 👇

Adana Yerel Seçim Anketi

Adana Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Adana'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1610 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Ankara Yerel Seçim Anketi

Ankara Yerel Seçim Anketi

21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 4300 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Antalya Yerel Seçim Anketi

Antalya Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Antalya'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1910 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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Aydın Yerel Seçim Anketi

Aydın Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Aydın'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1740 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Balıkesir Yerel Seçim Anketi

Balıkesir Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 990 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Bursa Yerel Seçim Anketi

Bursa Yerel Seçim Anketi

21 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Bursa'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 2370 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Denizli Yerel Seçim Anketi

Denizli Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Denizli'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1580 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Diyarbakır Yerel Seçim Anketi

Diyarbakır Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Diyarbakır'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1150 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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Erzurum Yerel Seçim Anketi

Erzurum Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Erzurum'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1020 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Eskişehir Yerel Seçim Anketi

Eskişehir Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1380 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Gaziantep Yerel Seçim Anketi

Gaziantep Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Gaziantep'te yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1360 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Hatay Yerel Seçim Anketi

Hatay Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Hatay'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1070 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

İstanbul Yerel Seçim Anketi

İstanbul Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 5700 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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İzmir Yerel Seçim Anketi

İzmir Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında İzmir'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 3550 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Kahramanmaraş Yerel Seçim Anketi

Kahramanmaraş Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1500 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Kayseri Yerel Seçim Anketi

Kayseri Yerel Seçim Anketi

21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1030 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Kocaeli Yerel Seçim Anketi

Kocaeli Yerel Seçim Anketi

22 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1510 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Konya Yerel Seçim Anketi

Konya Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Konya'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1630 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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Malatya Yerel Seçim Anketi

Malatya Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Malatya'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1530 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Manisa Yerel Seçim Anketi

Manisa Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Manisa'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 2220 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Mardin Yerel Seçim Anketi

Mardin Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Mardin'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1080 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Mersin Yerel Seçim Anketi

Mersin Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Mersin'de yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1380 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Muğla Yerel Seçim Anketi

Muğla Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Muğla'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1620 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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Ordu Yerel Seçim Anketi

Ordu Yerel Seçim Anketi

24 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Ordu'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1180 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Sakarya Yerel Seçim Anketi

Sakarya Yerel Seçim Anketi

25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Sakarya'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1560 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Samsun Yerel Seçim Anketi

Samsun Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Samsun'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 2050 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Şanlıurfa Yerel Seçim Anketi

Şanlıurfa Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 2420 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Tekirdağ Yerel Seçim Anketi

Tekirdağ Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Tekirdağ'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1700 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

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Trabzon Yerel Seçim Anketi

Trabzon Yerel Seçim Anketi

22 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Trabzon'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1230 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

Van Yerel Seçim Anketi

Van Yerel Seçim Anketi

23 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında Van'da yüz yüze gerçekleştirilen ankete 1420 kişi (Seçmenin binde biri) katıldı.

MAK Danışmanlık Büyükşehir araştırmasının kimliği ve metodolojisini de sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

MAK Danışmanlık Büyükşehir araştırmasının kimliği ve metodolojisini de sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.
twitter.com

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