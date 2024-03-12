MAK Danışmanlık 30 Büyükşehir Seçim Anketi! Bazı Sonuçlar Şaşırtttı 'Büyükşehirlerde Hangi Siyasi Parti Önde'?
MAK Danışmanlık 30 Büyükşehir Seçim Anketi! Bazı Sonuçlar Şaşırtttı 'Büyükşehirlerde Hangi Siyasi Parti Önde'?
Türkiye'nin beklediği yerel seçime günler kala büyükşehirleri kapsayan anket çalışması MAK Danışmanlık Şirketinden geldi. Seçim gündeminden düşmeyen 30 büyükşehirde yapılan seçim anketi 21 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Bazı illerde dengeleri değiştiği görülürken, siyasi partiler arasındaki rekabetin de arttığı gözlerden kaçmadı.
İşte, 2024 büyükşehirler yerel seçim anket sonuçları...
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Büyükşehir anketinde dikkat çeken şehirler ise AK Parti'nin CHP'nin elinden geri aldığı görülen iller oldu!
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 30 Büyükşehir Anketinin Sonuçları
Adana Yerel Seçim Anketi
Ankara Yerel Seçim Anketi
Antalya Yerel Seçim Anketi
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Aydın Yerel Seçim Anketi
Balıkesir Yerel Seçim Anketi
Bursa Yerel Seçim Anketi
Denizli Yerel Seçim Anketi
Diyarbakır Yerel Seçim Anketi
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Erzurum Yerel Seçim Anketi
Eskişehir Yerel Seçim Anketi
Gaziantep Yerel Seçim Anketi
Hatay Yerel Seçim Anketi
İstanbul Yerel Seçim Anketi
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İzmir Yerel Seçim Anketi
Kahramanmaraş Yerel Seçim Anketi
Kayseri Yerel Seçim Anketi
Kocaeli Yerel Seçim Anketi
Konya Yerel Seçim Anketi
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Malatya Yerel Seçim Anketi
Manisa Yerel Seçim Anketi
Mardin Yerel Seçim Anketi
Mersin Yerel Seçim Anketi
Muğla Yerel Seçim Anketi
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Ordu Yerel Seçim Anketi
Sakarya Yerel Seçim Anketi
Samsun Yerel Seçim Anketi
Şanlıurfa Yerel Seçim Anketi
Tekirdağ Yerel Seçim Anketi
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Trabzon Yerel Seçim Anketi
Van Yerel Seçim Anketi
MAK Danışmanlık Büyükşehir araştırmasının kimliği ve metodolojisini de sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.
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