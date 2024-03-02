Seçime Günler Kala ORC Araştırmadan Trabzon ve Samsun Anketi! Peki Hangi Parti Önde?

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket 24 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında Trabzon ve Samsun illerine bağlı olan tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Mayıs 2023 genel seçimleri ile 2019 yerel seçimleri ve demografi kotalarına uygun olarak yapılan araştırma; Samsun'da toplam 2 bin 290, Trabzon'da toplam bin 650 katılımcı ile yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.