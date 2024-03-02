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Seçime Günler Kala ORC Araştırmadan Trabzon ve Samsun Anketi! Peki Hangi Parti Önde?

Seçime Günler Kala ORC Araştırmadan Trabzon ve Samsun Anketi! Peki Hangi Parti Önde?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.03.2024 - 14:27 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 14:30

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçime bir aydan daha az zaman kaldı. Bu süreçte siyasi partilerin Belediye başkan adaylarıyla birlikte yürüttükleri çalışmalar da hız kazandı. Vatandaşların yakından takip ettiği seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Siyasi partiler arasında artan rekabet ve oy oranları ise dikkat çekti! 

İşte, ORC Araştırma tarafından yapılana Trabzon ve Samsun seçim anketi...

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Seçime günler kala ORC Araştırma tarafından Trabzon ve Samsun'da yapılan seçim anketinde bir parti oy kaybederken iki partinin oylarının arttığı görüldü.

Seçime günler kala ORC Araştırma tarafından Trabzon ve Samsun'da yapılan seçim anketinde bir parti oy kaybederken iki partinin oylarının arttığı görüldü.

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket 24 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında Trabzon ve Samsun illerine bağlı olan tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Mayıs 2023 genel seçimleri ile 2019 yerel seçimleri ve demografi kotalarına uygun olarak yapılan araştırma; Samsun'da toplam 2 bin 290, Trabzon'da toplam bin 650 katılımcı ile yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Trabzon 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:

Trabzon 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:

  • Ahmet Metin Genç (AK Parti): %43.9

  • Hasan Süha Saral (CHP):%20.6

  • Muhammet Erkan (İYİ Parti): %15.5

  • Kararsız: %11,1

İşte, ORC Araştırma Trabzon Seçim Anketi

İşte, ORC Araştırma Trabzon Seçim Anketi

Samsun 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:

Samsun 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:

  • Halit Doğan (AK Parti): %35.2

  • İ. Nilay Tüfekçi (İYİ Parti): %27.1

  • Cevat Öncü (CHP): %20.9

  • Kararsız: %9.7

İşte, ORC Araştırma Samsun Seçim Anketi

İşte, ORC Araştırma Samsun Seçim Anketi

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