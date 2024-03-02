Seçime Günler Kala ORC Araştırmadan Trabzon ve Samsun Anketi! Peki Hangi Parti Önde?
Seçime Günler Kala ORC Araştırmadan Trabzon ve Samsun Anketi! Peki Hangi Parti Önde?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçime bir aydan daha az zaman kaldı. Bu süreçte siyasi partilerin Belediye başkan adaylarıyla birlikte yürüttükleri çalışmalar da hız kazandı. Vatandaşların yakından takip ettiği seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Siyasi partiler arasında artan rekabet ve oy oranları ise dikkat çekti!
İşte, ORC Araştırma tarafından yapılana Trabzon ve Samsun seçim anketi...
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Seçime günler kala ORC Araştırma tarafından Trabzon ve Samsun'da yapılan seçim anketinde bir parti oy kaybederken iki partinin oylarının arttığı görüldü.
Trabzon 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:
İşte, ORC Araştırma Trabzon Seçim Anketi
Samsun 31 Mart yerel seçim anket sonuçları:
İşte, ORC Araştırma Samsun Seçim Anketi
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