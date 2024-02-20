Area Araştırma’dan Seçim Anketi! Hatay’da Hangi Aday Önde Lütfü Savaş mı, Mehmet Öntürk mü, Gökhan Zan mı?
Area Araştırma’dan Seçim Anketi! Hatay’da Hangi Aday Önde Lütfü Savaş mı, Mehmet Öntürk mü, Gökhan Zan mı?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday tercihleri tartışılıyor. Partilerin aday belirleme sürecinde en çok merak edilen illerinin başında yer alan Hatay'da ise tartışmalar son bulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesinleşirken Area Araştırma şirketi tarafından yayınlanan seçim anketi ise dikkat çekici. Şirketin Hatay anketinde CHP'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve TİP'in adayı Gökhan Zan yarıştı.
İşte, Area Araştırma anket sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Area Araştırma Şirketi, 10 - 17 Şubat tarihleri arasında 7 bin katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.
AREA Araştırma tarafından yapılan anketle tartışmaların merkezindeki Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve TİP'in adayı Gökhan Zan yarıştı!
Ankete göre CHP'nin Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş yüzde geçerli oylar üzerinden yüzde 46,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı.
Hatay'da üçüncü parti ise Türkiye İşçi Partisi oldu!
Area Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda