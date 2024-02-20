Area Araştırma’dan Seçim Anketi! Hatay’da Hangi Aday Önde Lütfü Savaş mı, Mehmet Öntürk mü, Gökhan Zan mı?

Area Araştırma Başkanı Murat Karan Tele 1'in canlı yayına konuk oldu. Karan, Hatay'daki son durumu paylaşırken anket sonuçlarında yer alan 'Diğer' kategorisindeki oyların İYİ Parti ve TİP'in adaylarını temsil ettiğini ifade etti.

Bu verilere göre Hatay'da 3. parti olan TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oyunun 4 ila 6 bandında olduğunu açıkladı.