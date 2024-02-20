Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Area Araştırma’dan Seçim Anketi! Hatay’da Hangi Aday Önde Lütfü Savaş mı, Mehmet Öntürk mü, Gökhan Zan mı?

Area Araştırma’dan Seçim Anketi! Hatay’da Hangi Aday Önde Lütfü Savaş mı, Mehmet Öntürk mü, Gökhan Zan mı?

Hatay seçim Lütfü Savaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 16:04

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday tercihleri tartışılıyor. Partilerin aday belirleme sürecinde en çok merak edilen illerinin başında yer alan Hatay'da ise tartışmalar son bulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesinleşirken Area Araştırma şirketi tarafından yayınlanan seçim anketi ise dikkat çekici. Şirketin Hatay anketinde CHP'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve TİP'in adayı Gökhan Zan yarıştı. 

İşte, Area Araştırma anket sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Area Araştırma Şirketi, 10 - 17 Şubat tarihleri arasında 7 bin katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Area Araştırma Şirketi, 10 - 17 Şubat tarihleri arasında 7 bin katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.

AREA Araştırma şirketinin 'Hatay Büyükşehir Araştırması, 10-17 Şubat 2024 tarihlerinde Hatay'ın tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve üstü yaşlardaki kadın ve erkek seçmenlerden oluşan 7 bin kişilik katılımcı grubuyla gerçekleştirildi. 

Araştırma, CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemi uygulanarak gerçekleştirilirken hata payı yaklaşık yüzde 1,17 olarak hesaplandı.

AREA Araştırma tarafından yapılan anketle tartışmaların merkezindeki Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve TİP'in adayı Gökhan Zan yarıştı!

AREA Araştırma tarafından yapılan anketle tartışmaların merkezindeki Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ve TİP'in adayı Gökhan Zan yarıştı!

Ankete göre CHP'nin Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş yüzde geçerli oylar üzerinden yüzde 46,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı.

Ankete göre CHP'nin Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş yüzde geçerli oylar üzerinden yüzde 46,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerle karşılaştırılan anket sonuçları, CHP'nin adayı Lütflü Savaş'ın beş yılda yüzde 10,4 (toplam oylar üzerinden) oy kaybettiğine işaret etti. AK Parti'nin ise bir önceki seçimlere göre yüzde 4,4 oy kaybettiği görüldü.

Hatay'da üçüncü parti ise Türkiye İşçi Partisi oldu!

Hatay'da üçüncü parti ise Türkiye İşçi Partisi oldu!

Area Araştırma Başkanı Murat Karan Tele 1'in canlı yayına konuk oldu. Karan, Hatay'daki son durumu paylaşırken anket sonuçlarında yer alan 'Diğer' kategorisindeki oyların İYİ Parti ve TİP'in adaylarını temsil ettiğini ifade etti. 

Bu verilere göre Hatay'da 3. parti olan TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oyunun 4 ila 6 bandında olduğunu açıkladı.

Area Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇

Area Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?