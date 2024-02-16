ALF Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"

Seçime iki aydan az zaman kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ALF Araştırma şirketi, İzmir yerel seçimlerine ilişkin anket yaptı. Şirketin İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinde CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.

İşte, ALP Araştırma anket sonuçları...