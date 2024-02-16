Görüş Bildir
Haberler
Gündem
ALF Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"

ALF Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.02.2024 - 10:10

Seçime iki aydan az zaman kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ALF Araştırma şirketi, İzmir yerel seçimlerine ilişkin anket yaptı. Şirketin İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinde CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı. 

İşte, ALP Araştırma anket sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ALF Araştırma Şirketi, 11 - 14 Şubat tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ALF Araştırma Şirketi, 11 - 14 Şubat tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Araştırması'nda İzmir'e büyükşehir başkanlığı oy verme tercihleri soruldu.

ALF Araştırma tarafından yapılan ankette, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de yüzde 8,3 fark dikkat çekti. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan anketle kararsızların oyunun 31 Mart seçimlerinde etkili olabileceği görüldü.

ALF Araştırma tarafından yapılan ankette, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de yüzde 8,3 fark dikkat çekti. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan anketle kararsızların oyunun 31 Mart seçimlerinde etkili olabileceği görüldü.

CHP ile AK Parti arasındaki yarışta fark yüzde 8,3 olarak kaydedilen ankette, kararsızların oranı yüzde 10,6'yı buldu.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.

ALF Araştırma tarafından 15 Şubat tarihinde yayınlanan ankette CHP ve AKP'yi İYİ Parti, DEM ve Zafer Parti takip etti. İşte, sonuçlar: 

  • İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1

  • DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6

  • Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi yüzde 2,2

  • Diğer yüzde 2,5

  • Kararsız yüzde 10,6

ALF Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇

ALF Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?