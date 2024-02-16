ALF Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"
ALF Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"
Seçime iki aydan az zaman kala araştırma şirketlerinin anket çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ALF Araştırma şirketi, İzmir yerel seçimlerine ilişkin anket yaptı. Şirketin İzmir için gerçekleştirdiği yerel seçim anketinde CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.
İşte, ALP Araştırma anket sonuçları...
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ALF Araştırma Şirketi, 11 - 14 Şubat tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı.
ALF Araştırma tarafından yapılan ankette, CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de yüzde 8,3 fark dikkat çekti. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan anketle kararsızların oyunun 31 Mart seçimlerinde etkili olabileceği görüldü.
Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.
ALF Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇
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