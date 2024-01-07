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Hamza Dağ Kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Hamza Dağ Kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

AK Parti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.01.2024 - 11:12

Seçim çalışmalarının hız kazandığı bugünlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ da gündeme gelen isimlerden biri oldu. Kulislerde, AK Parti İzmir Belediye Başkanı adayı olacağı iddiaları yer alan Hamza Dağ'ın siyasi kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, Hamza Dağ'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

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Hamza Dağ Kimdir?

Hamza Dağ Kimdir?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980'de Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dağ, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde nüfusa kayıtlıdır. 

Aslen avukat olan siyasetçi Hamza Dağ, evli ve dört çocuk babasıdır.

Hamza Dağ'ın Eğitim Hayatı

Hamza Dağ'ın Eğitim Hayatı

Hamza Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Dağ, 2000 yılında üniversiteden mezun oldu. 

Avukat Hamza Dağ, bir dönem serbest avukatlık yaptıktan sonra kariyerine siyasetçi olarak devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Siyasi Kariyeri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Siyasi Kariyeri

Kariyerine avukatlıkla başlayan Hamza Dağ, bir dönem serbest avukat olarak çalıştıktan sonra siyasete yöneldi. Değişim Avukatlar Grubunun kurucusu oldu.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda siyaset yolculuğuna başlayan Hamza Dağ, yönetim kurulu üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Ardından 3 Şubat 2008'de 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. 

İlk kez 2011 yılı seçimlerinde 24. dönem İzmir Milletvekili seçilen Hamza Dağ, 25., 26. ve 27 dönemlerde de İzmir milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. 

Hamza Dağ, Milletvekili olarak görev yaptığı dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 2014 yılından bu yana AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014 ila 2017 yıllarında Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 

29 Mart 2017 tarihinden bu yana AK Parti'nin AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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