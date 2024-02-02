Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş Anket Sonuçlarına İşaret Etti "Ben Tartışılacak Aday Değilim!"

Geçmiş seçim süreçlerinde parti içinde yaşananlara değinen Savaş, 'İnsan geçmişiyle yaşar. Hangi güzelliklerle birliktelerse onlarla ilerlerler. Sayın Kılıçdaroğlu beni aday göstermek istedi. PM’den ben ‘hayır’ oyuyla çıktım ama Kemal Bey beni kendisi aday gösterdi. Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var.' diyerek parti içindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözlerine, 'Hatay Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay’ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.' ifadeleriyle devam etti.