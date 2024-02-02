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Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş Anket Sonuçlarına İşaret Etti "Ben Tartışılacak Aday Değilim!"

Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş Anket Sonuçlarına İşaret Etti "Ben Tartışılacak Aday Değilim!"

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 09:22

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 31 Mart seçimleri için siyasi partilerin hazırlıkları sürüyor. Siyasi partilerin özellikle büyükşehir belediye başkanı adayları ise vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi de eleştirilen adaylıklardan biri oldu. Savaş, TGRT canlı yayınında anketlerin son durumunu açıkladı ve ekledi: 'Birileri 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar'

İşte, detaylar...

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Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş canlı yayında eleştirilere yanıt verdi!

Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş canlı yayında eleştirilere yanıt verdi!

Türkiye'nin konuştuğu seçime 2 aydan az bir zaman kaldı. Siyasi partilerin bazı kentlerdeki seçim hazırlıkları ve adayları ise vatandaşların yakın takibinde. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler ve 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin adayları gündemde. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş da hem eleştirilen hem de tartışılan isimlerden biri oldu. 

Savaş, TGRT canlı yayınınında anket sonuçlarına da değinerek adaylığına dair son durumu açıkladı.

Hatay'da yapılan 4 ankettin sonucu onu işaret ediyor!

Hatay'da yapılan 4 ankettin sonucu onu işaret ediyor!

TGRT Haber canlı yayınında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını yanıtlayan Lütfü Savaş, 'Yapılan 4 ankette önde çıktık. Beni tekrar seçmen beni onurlandırdı. Şu bir gerçek ki; Biz Hatay için ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduk.' açıklamasında bulundu.

Savaş, dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Bu 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar"

Savaş, dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Bu 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar"

Adaylığı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Savaş, 'Tabi ki aday adaylığı sürecinde herkes rüştünü ortaya koyabilir. Partimiz beni seçtiği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar' açıklamasıyla dikkat çekti.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "Benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı." dedi.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "Benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı." dedi.

Geçmiş seçim süreçlerinde parti içinde yaşananlara değinen Savaş, 'İnsan geçmişiyle yaşar. Hangi güzelliklerle birliktelerse onlarla ilerlerler. Sayın Kılıçdaroğlu beni aday göstermek istedi. PM’den ben ‘hayır’ oyuyla çıktım ama Kemal Bey beni kendisi aday gösterdi. Ben tartışılacak bir aday değilim ama maalesef CHP’de fazla demokrasi var.' diyerek parti içindeki duruma ilişkin bilgi verdi.  

Sözlerine, 'Hatay Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummadan önce Hatay’ı coğrafyamıza armağan etmişti. O yüzden benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı.' ifadeleriyle devam etti.

Konteynerde yaşamaya devam eden Lütfü Savaş, deprem süreci hakkında da konuşu: "Ben bütün dosyaları 'deprem geliyor' diyerek çalışmalarımı yolladım, bakanlık dosyalarımın kapağını bile açmamış"

Konteynerde yaşamaya devam eden Lütfü Savaş, deprem süreci hakkında da konuşu: "Ben bütün dosyaları 'deprem geliyor' diyerek çalışmalarımı yolladım, bakanlık dosyalarımın kapağını bile açmamış"

Lütflü Savaş, belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde yürüttüğü çalışmalar, 2019 yılında hazırladıkları 'Kentsel dönüşüm strateji belgeleri' ve deprem öncesi gerçekleştirilen bina incelemeleri hakkında konuştu. Süreçte neler yapıldı, neler yapılmadı anlattı. 

Savaş, 'Konteynerde yaşamaya devam ediyorum. Depremin ilk 9 günü hiç duş almadım. 11 aydır konteynerde yaşıyorum. Depremin çok büyük olduğunu anlatmaya çalıştım. Depremin tek sorumlusu benmişim gibi davranılıyor.' diyerek, 'Ruhsat verilirken Antakya Belediye Başkanıydım. Büyükşehir ruhsat veremez.' ifadeleriyle deprem gündemine ilişkin de önemli anektodlarda bulundu.

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"Hatay'da bana 10 puan yaklaşan varsa gelsin aday olsun" diyerek anketlere işaret etti ve seçim sürecine inancının altını çizdi!

"Hatay'da bana 10 puan yaklaşan varsa gelsin aday olsun" diyerek anketlere işaret etti ve seçim sürecine inancının altını çizdi!

'Her şey seçimlere bağlı. Seçimlerde başarısızlık çıkarsa kurultay da konuşulabilir lakin süreci görmek lazım. Ben her zaman 'anket yapılsın' dedim. 'Hatay'da bana 10 puan yaklaşan varsa gelsin aday olsun' dedim. Sadullah Ergin ile yarışıma başladığımda geriden gelip kazandım. Bu seçimi bir yine kazanacağız.'

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Ersin Yıldırım

Tüh senin suratına kaç yıldır başkansın depremle alakalı tek bır onlem almamışssın utanmaz arlanmaz şerefsiz namussuz. Hiç mi ahlakın yok cocukların torunlar... Devamını Gör

heisenberg

suriyelileri belediye başkanları mı alıyor ülkeye hocam ?

Ahmet Cancan

yerel seçimlerde kim aday olur, hangi parti kazanır, zerre kadar umrumda değil. kumanda uzakta kaldığı için mecburen izlediğim bir kanal 7 dizisi kadar sıkıc... Devamını Gör

Can Ertani

Chp yüzsüzlükte,arsızlıkta,hırsızlıkta akp'yi hiç aratmıyor.