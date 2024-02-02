Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş Anket Sonuçlarına İşaret Etti "Ben Tartışılacak Aday Değilim!"
Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş Anket Sonuçlarına İşaret Etti "Ben Tartışılacak Aday Değilim!"
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği 31 Mart seçimleri için siyasi partilerin hazırlıkları sürüyor. Siyasi partilerin özellikle büyükşehir belediye başkanı adayları ise vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi de eleştirilen adaylıklardan biri oldu. Savaş, TGRT canlı yayınında anketlerin son durumunu açıkladı ve ekledi: 'Birileri 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar'
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş canlı yayında eleştirilere yanıt verdi!
Hatay'da yapılan 4 ankettin sonucu onu işaret ediyor!
Savaş, dikkat çeken bir iddiada bulundu: "Bu 'ben aday olayım' diyenler benim adaylığımı geri çekmemi istiyorlar"
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "Benim gibi ulusal hassasiyeti olan birinin aday olması daha mantıklı." dedi.
Konteynerde yaşamaya devam eden Lütfü Savaş, deprem süreci hakkında da konuşu: "Ben bütün dosyaları 'deprem geliyor' diyerek çalışmalarımı yolladım, bakanlık dosyalarımın kapağını bile açmamış"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hatay'da bana 10 puan yaklaşan varsa gelsin aday olsun" diyerek anketlere işaret etti ve seçim sürecine inancının altını çizdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Tüh senin suratına kaç yıldır başkansın depremle alakalı tek bır onlem almamışssın utanmaz arlanmaz şerefsiz namussuz. Hiç mi ahlakın yok cocukların torunlar... Devamını Gör
suriyelileri belediye başkanları mı alıyor ülkeye hocam ?
yerel seçimlerde kim aday olur, hangi parti kazanır, zerre kadar umrumda değil. kumanda uzakta kaldığı için mecburen izlediğim bir kanal 7 dizisi kadar sıkıc... Devamını Gör
Chp yüzsüzlükte,arsızlıkta,hırsızlıkta akp'yi hiç aratmıyor.