Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kimdir? Lütfü Savaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden; 2009 yılında gerçekleştirilen Türkiye yerel seçimlerinde Antakya Belediye Başkanı adayı olmak için ayrılmıştır. AK Parti'den aday olan Lütfü Savaş, %47.3 oyla seçimi kazanmıştır. Görevde olduğu sürede Hatay halkı için pek çok hizmette bulunan Lütfü Savaş, Asi Nehri'nin temizlenmesini de sağlamıştır.

2014 yılında gerçekleşen seçimlerde AK Parti'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine partiden istifa etmiştir.

Aynı yıl gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olmuş ve seçimi %41 oyla kazanmıştır. Böylece Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Lütfü Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 3. kez Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %55.17 oranında oy almıştır.