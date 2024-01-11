Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kimdir? Lütfü Savaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kimdir? Lütfü Savaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Siyasi partilerin seçim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bugünlerde, büyükşehir belediye başkan adayları dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olacak isimler de tek tek netleşiyor. Bu sırada gözler yeni adaylara ve mevcut başkanlara çevriliyor. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Lütfü Savaş hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatay Belediye Başkanı Kimdir?
Lütfü Savaş Kimdir?
Lütfü Savaş'ın Eğitim Hayatı
Lütfü Savaş'ın Kariyeri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
2009 - 2014 yılları arasında Antakya'nın bel. başkanı 2014 ve Günümüzde hala Aktif görevi Hatay Büyükşehir Bel. Başkanı olarak devam ettiren Lütfü Savaş'ın ... Devamını Gör