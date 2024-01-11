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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kimdir? Lütfü Savaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kimdir? Lütfü Savaş'ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Hatay Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.01.2024 - 22:30

Siyasi partilerin seçim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bugünlerde, büyükşehir belediye başkan adayları dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olacak isimler de tek tek netleşiyor. Bu sırada gözler yeni adaylara ve mevcut başkanlara çevriliyor. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

İşte, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Lütfü Savaş hakkında merak edilenler...

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Hatay Belediye Başkanı Kimdir?

Hatay Belediye Başkanı Kimdir?

2012 yılında büyükşehir olan Hatay Büyükşehir belediyesinin ilk Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tır. 

Lütfü Savaş, 2009 yılında Türkiye yerel seçimlerde göreve başlamış ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Hatay Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiştir. Savaş, üç dönemdir Hatay ilinin belediye başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Lütfü Savaş Kimdir?

Lütfü Savaş Kimdir?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 yılında Hayat'a bağlı Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde dünyaya gelmiştir. 

Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirmiştir.

Lütfü Savaş'ın Eğitim Hayatı

Lütfü Savaş'ın Eğitim Hayatı

1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Tıp Fakültesinden mezun olan Savaş, ülkemizin çeşitli illerinde doktorluk görevini üstlenmiştir. 

1992 yılında Hatay'da kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev almıştır. Ayrıca Eski Devlet Hastanesinin, Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılmasına ve Araştırma Hastanesinin açılmasına katkıda bulunmuştur. Ardından burada başhekim yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 

2006 - 2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini üstlenen Savaş, 2007 yılında doçent olmuştur. 

Lütfü Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.

Lütfü Savaş'ın Kariyeri

Lütfü Savaş'ın Kariyeri

Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden; 2009 yılında gerçekleştirilen Türkiye yerel seçimlerinde Antakya Belediye Başkanı adayı olmak için ayrılmıştır. AK Parti'den aday olan Lütfü Savaş, %47.3 oyla seçimi kazanmıştır. Görevde olduğu sürede Hatay halkı için pek çok hizmette bulunan Lütfü Savaş, Asi Nehri'nin temizlenmesini de sağlamıştır. 

2014 yılında gerçekleşen seçimlerde AK Parti'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine partiden istifa etmiştir. 

Aynı yıl gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olmuş ve seçimi %41 oyla kazanmıştır. Böylece Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 

Lütfü Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 3. kez Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %55.17 oranında oy almıştır.

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