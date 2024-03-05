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ORC Araştırma'dan CHP'nin Kalesi İzmir'de Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?

ORC Araştırma'dan CHP'nin Kalesi İzmir'de Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 18:09

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçime günler kala araştırma şirketlerinin anket sonuçlarındaki farklar dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde hangi siyasi partinin kazanacığını tahmin etmeye çalışırken son anket ORC Araştırma şirketinden geldi. İzmir yerel seçimlerine ilişkin ankette CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı. 

İşte, ORC Araştırma 5 Mart seçim anketi sonuçları...

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31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin son araştırma ORC Araştırma Şirketi'nden geldi.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin son araştırma ORC Araştırma Şirketi'nden geldi.

Şirket, 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 5 bin 400 katılımcıyla CATI yöntemiyle görüşerek anket yaptı. Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan 'Yerel Yönetimler Araştırması'nda vatandaşlara, 'İzmir büyükşehir başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi.

ORC Araştırma tarafından yapılan ankette; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de, CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 8,9'luk fark dikkat çekti.

ORC Araştırma tarafından yapılan ankette; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de, CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 8,9'luk fark dikkat çekti.

CHP ile AK Parti arasındaki yarışta fark yüzde 8,9 olarak kaydedilen ankette, kararsızların oranı yüzde 6,5'i bulduğu gözlerden kaçmadı.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 40,1 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yüzde 31,2 oy aldı.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 40,1 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yüzde 31,2 oy aldı.

ORC Araştırma tarafından 5 Mart Salı günü yayınlanan anketinde CHP ile AK Parti'yi yüzde 13,6 oy oranıyla İYİ Parti takip etti. İşte o oranlar: 

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay yüzde 40,1

  • AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ yüzde 31,2

  • İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale yüzde 13,6

  • Kararsız yüzde 6,5

  • DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Akın Birdal yüzde 5,5

  • Diğer yüzde 3,1

ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇

ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇
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