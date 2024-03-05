ORC Araştırma'dan CHP'nin Kalesi İzmir'de Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?

Türkiye'nin anbean takip ettiği seçime günler kala araştırma şirketlerinin anket sonuçlarındaki farklar dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde hangi siyasi partinin kazanacığını tahmin etmeye çalışırken son anket ORC Araştırma şirketinden geldi. İzmir yerel seçimlerine ilişkin ankette CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.

İşte, ORC Araştırma 5 Mart seçim anketi sonuçları...