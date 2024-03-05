ORC Araştırma'dan CHP'nin Kalesi İzmir'de Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?
ORC Araştırma'dan CHP'nin Kalesi İzmir'de Seçim Anketi! İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?
Türkiye'nin anbean takip ettiği seçime günler kala araştırma şirketlerinin anket sonuçlarındaki farklar dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde hangi siyasi partinin kazanacığını tahmin etmeye çalışırken son anket ORC Araştırma şirketinden geldi. İzmir yerel seçimlerine ilişkin ankette CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yarıştı.
İşte, ORC Araştırma 5 Mart seçim anketi sonuçları...
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31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin son araştırma ORC Araştırma Şirketi'nden geldi.
ORC Araştırma tarafından yapılan ankette; CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de, CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 8,9'luk fark dikkat çekti.
Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 40,1 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yüzde 31,2 oy aldı.
ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇
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