Ortalık Karışacak! Rasim Ozan Kütahyalı Ekrem İmamoğlu'na Küfretti!
Ortalık Karışacak! Rasim Ozan Kütahyalı Ekrem İmamoğlu'na Küfretti!
Çeşitli programlarda yorumcu olarak karşımıza çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber isimli YouTube yayınında Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretlerden bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rasim Ozan Kütahyalı gerek spor dünyasında gerekse siyaset alanında yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan bir isim.
Yerel seçim döneminde de yine sahalarda olan Kütahyalı, bu sefer Ekrem İmamoğlu'nu gündemine aldı.
Şimdi ise Kütahyalı, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. “Ekrem İmamoğlu her türlü şerefsizliği yapıyorsun.”
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda