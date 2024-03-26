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Ortalık Karışacak! Rasim Ozan Kütahyalı Ekrem İmamoğlu'na Küfretti!

Ortalık Karışacak! Rasim Ozan Kütahyalı Ekrem İmamoğlu'na Küfretti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
26.03.2024 - 08:41

Çeşitli programlarda yorumcu olarak karşımıza çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber isimli YouTube yayınında Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretlerden bulundu.

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Rasim Ozan Kütahyalı gerek spor dünyasında gerekse siyaset alanında yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan bir isim.

Rasim Ozan Kütahyalı gerek spor dünyasında gerekse siyaset alanında yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan bir isim.

Yerel seçim döneminde de yine sahalarda olan Kütahyalı, bu sefer Ekrem İmamoğlu'nu gündemine aldı.

Yerel seçim döneminde de yine sahalarda olan Kütahyalı, bu sefer Ekrem İmamoğlu'nu gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın yüzde 9'un üzerinde oy alması durumunda iktidarın iş birliği için bazı konularda taviz vereceğini söylemişti.

Şimdi ise Kütahyalı, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. “Ekrem İmamoğlu her türlü şerefsizliği yapıyorsun.”

Şimdi ise Kütahyalı, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. “Ekrem İmamoğlu her türlü şerefsizliği yapıyorsun.”

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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