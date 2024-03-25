Ümit Özdağ'dan TİP Adayı İrfan Değirmenci'ye Sert Vegan Festival Yanıtı!
Ümit Özdağ'dan TİP Adayı İrfan Değirmenci'ye Sert Vegan Festival Yanıtı!
Ankara'da TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı olan İrfan Değirmenci, seçildiğinde vegan festival düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada gündem olan bu seçim vaadine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sessiz kalmadı ve yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun yıllar çeşitli kanalların ana haber bültenlerini sunarken izlediğimiz İrfan Değirmenci mesleğini bırakarak siyasete atıldı.
Genel seçimlerde TİP'ten milletvekili olmak için kolları sıvayan Değirmenci şimdi de Ankara'da TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.
Değirmenci'nin bir seçim vaadi ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim seçildiği takdirde Ankara'da vegan festival düzenleyeceğini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bu açıklamaya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'ye cevap verdi.
"İşçi, emekli aç. İlkokul ve orta öğretimde çocuklar evden beslenme çantalarına anneleri bir şey koyamadığı için beslenme çantaları dolu olan çocukları seyretmenin acısını yaşıyor. Üniversite öğrencileri yarı aç yarı tok dolaşıyor. TIP adayı beyimiz Çankaya belediye başkanı olursa büyük vegan festivali düzenleyecekmiş." yazdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda