Ümit Özdağ'dan TİP Adayı İrfan Değirmenci'ye Sert Vegan Festival Yanıtı!

Ankara'da TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı olan İrfan Değirmenci, seçildiğinde vegan festival düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada gündem olan bu seçim vaadine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sessiz kalmadı ve yanıt verdi.