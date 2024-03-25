Pakistan'a Giden YouTuber Alper Rende'nin Karşılaştığı Manzara Mide Bulandırdı!

YouTuber Alper Rende'nin 'Dünyanın en kirli şehrinde 1 hafta geçirmek' başlığıyla yayınladığı Pakistan videosunda yayınladığı detay görenleri hayrete düşürdü.
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YouTuber Alper Rende, yıllardır bizlere gerek Türkiye'de gerekse birçok ülkede içerik üreten bir fenomen.
Ermenistan, Afganistan, Suriye gibi bizlerin de merak ettiği birçok ülkenin gerçeklerini gösterdi.
Sevilen fenomenin son durağı ise Pakistan oldu. Dünyanın en kirli şehri olarak bilinen Lahor'da bir hafta geçiren Rende, her şeyi bütün detaylarıyla yayınladı.
Rende videosunda hastanelerin bile kirli olduğu bu şehirde nefes almanın zor olduğunu belirtti. Ayrıca Rende'nin karşılaştığı o korkunç manzara ise gündem oldu.
Rende, insanların sokaklara dışkılarını yaptığını söyledi. Bu korkunç ve iğrenç anı da sansürleyerek yayınladı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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