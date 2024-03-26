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Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil Çocuklarının Tüm İtirazlarına Rağmen Evlenecek mi?

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil Çocuklarının Tüm İtirazlarına Rağmen Evlenecek mi?

Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:59

Mehmet Ali Erbil bir dönem enteresan bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan'la yeniden barıştı biliyorsunuz. Ancak çocukları bu ilişkiye karşı olduklarını gayet net bir şekilde gösteriyor. Özellikle evlenmesini hiç istemeyen çocuklarının yanı sıra Mehmet Ali Erbil'den sürekli bir atak geliyor! 'Çeyizler hazır' paylaşımı yapan Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor mu?

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin aşkı magazinde uzun bir süredir konuşulmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin aşkı magazinde uzun bir süredir konuşulmaya devam ediyor.

İlişkinin başında yaş farklarıyla dikkat çeken ve hızlı bir evlilik sürecine girecekleri konuşulan ikilinin birden bire ayrıldıklarını öğrenmiştik.

Yüzüğün fiyatının dahi magazine konu edildiği ve Mehmet Ali Erbil'in "param için yanımdaydı" dediği Gülseren Ceylan için söyledikleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Yüzüğün fiyatının dahi magazine konu edildiği ve Mehmet Ali Erbil'in "param için yanımdaydı" dediği Gülseren Ceylan için söyledikleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Gülseren Ceylan'ı 'para avcısı' olmakla suçlayan ve isteklerinin bir türlü sonunun kesilmediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, hepimize ilişkinin tamamen bittiğini düşündürtmüştü. Bu sırada Gülseren Ceylan da TikTok canlı yayınlarında Erbil hakkında açıklamalar yapıp dikkatleri üstüne çekiyordu.

Mehmet Ali Erbil, "barışmam mümkün değil" demişti.

Mehmet Ali Erbil, "barışmam mümkün değil" demişti.

'Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli 'Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil.'

Gülseren Ceylan ise "Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım" demişti.

Gülseren Ceylan ise "Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım" demişti.

'Mehmet Ali Erbil ile kesinlikle bir daha işim olmaz. Onunla görünmek ve anılmak da istemiyorum. Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım. Allah yolunu açık etsin.'

Derken nasıl oldu anlamadık ama Mali ve Gülseren Ceylan barıştı!

Derken nasıl oldu anlamadık ama Mali ve Gülseren Ceylan barıştı!

Birbirlerine sosyal medyadan gönderme üstüne gönderme yapan ikili Ocak ayında barışmıştı. Mehmet Ali Erbil, Ceylan'ı arayarak barışmak istediğini söylediğini dile getirdi. Gülseren Ceylan'ın kendisiyle barıştığını, ancak şartları olduğunu da söylemişti.

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İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikilinin evleneceklerine dair iddialar, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sorulunca net bir dille böyle bir şey istemediklerini ifade etmişti.

İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikilinin evleneceklerine dair iddialar, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sorulunca net bir dille böyle bir şey istemediklerini ifade etmişti.

Kızının bu tutumuna karşın daha naif açıklamalar yapan ve 'rahatsız olabilir' diyen Mehmet Ali Erbil yolundan dönmeyeceğini de belli ediyordu. Gülseren Ceylan ile attığı adımlarla evliliğe doğru yürüdüklerini magazinde de sık sık paylaşıyordu.

Tüm bu konuların ardından Gülseren Ceylan'ın Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. "Çeyizler de tamam" yazıp Mehmet Ali Erbil'i etiketleyen Ceylan'ın hareketi şaşkına çevirdi.

Tüm bu konuların ardından Gülseren Ceylan'ın Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. "Çeyizler de tamam" yazıp Mehmet Ali Erbil'i etiketleyen Ceylan'ın hareketi şaşkına çevirdi.

Mehmet Ali Erbil'in soyadını taşıdığı şekilde havlı işleten Gülseren Ceylan, 'evleniyorlar mı?' diye sorgulattı.

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