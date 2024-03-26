Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil Çocuklarının Tüm İtirazlarına Rağmen Evlenecek mi?
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil Çocuklarının Tüm İtirazlarına Rağmen Evlenecek mi?
Mehmet Ali Erbil bir dönem enteresan bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan'la yeniden barıştı biliyorsunuz. Ancak çocukları bu ilişkiye karşı olduklarını gayet net bir şekilde gösteriyor. Özellikle evlenmesini hiç istemeyen çocuklarının yanı sıra Mehmet Ali Erbil'den sürekli bir atak geliyor! 'Çeyizler hazır' paylaşımı yapan Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor mu?
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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin aşkı magazinde uzun bir süredir konuşulmaya devam ediyor.
Yüzüğün fiyatının dahi magazine konu edildiği ve Mehmet Ali Erbil'in "param için yanımdaydı" dediği Gülseren Ceylan için söyledikleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.
Mehmet Ali Erbil, "barışmam mümkün değil" demişti.
Gülseren Ceylan ise "Onunla birlikte olduğuma çok pişmanım" demişti.
Derken nasıl oldu anlamadık ama Mali ve Gülseren Ceylan barıştı!
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İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikilinin evleneceklerine dair iddialar, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e sorulunca net bir dille böyle bir şey istemediklerini ifade etmişti.
Tüm bu konuların ardından Gülseren Ceylan'ın Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. "Çeyizler de tamam" yazıp Mehmet Ali Erbil'i etiketleyen Ceylan'ın hareketi şaşkına çevirdi.
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