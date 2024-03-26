Görüş Bildir
Haberler
Video
Influencerlara Neden Güvenmemeliyiz? 6 Milyon İzlenen Cilt Görüntüsünü Çalıp Kendi Ürününün Tanıtımını Yaptı!

Influencerlara Neden Güvenmemeliyiz? 6 Milyon İzlenen Cilt Görüntüsünü Çalıp Kendi Ürününün Tanıtımını Yaptı!

Tiktok Hırsız Influencer
Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:12

İçerik Devam Ediyor

'@burcu1__' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan uzman diyetisyen ve güzellik uzmanı, sahip olduğu cildini paylaştığı bir videosu ile viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yıllardır cildine çok iyi baktığını belirten kadın aldığı güzel sonuçlara ait paylaşımıyla da viral olurken, o videosu ise bir influencer tarafından alınarak reklam için kullanıldı.

Yıllardır cildine çok iyi baktığını belirten kadın aldığı güzel sonuçlara ait paylaşımıyla da viral olurken, o videosu ise bir influencer tarafından alınarak reklam için kullanıldı.

Burcu'nun viral olan cilt videosunu buradan izleyebilirsiniz: 👇

Burcu viral olan o videosundan sonra cilt görüntüsünün kötü niyetli bir influencer tarafından çalınarak kendi markasının ürünlerine link verildiğini belirtti.

Burcu viral olan o videosundan sonra cilt görüntüsünün kötü niyetli bir influencer tarafından çalınarak kendi markasının ürünlerine link verildiğini belirtti.

Cilt görüntüsü alınarak kendi markasına ait ürünlere link veren influencera mesaj attığını belirten Burcu herhangi bir cevap alamadığını ve profilindeki gönderilere yorum yaptığında ise yorumunun silindiğini söyledi.

Cilt görüntüsü alınarak kendi markasına ait ürünlere link veren influencera mesaj attığını belirten Burcu herhangi bir cevap alamadığını ve profilindeki gönderilere yorum yaptığında ise yorumunun silindiğini söyledi.

Burcu, "TikTok'ta paylaşacağım" dediğinde de hemen geri dönüş almış... 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?