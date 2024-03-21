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Röportaj Yaptığı Muhabiri Şehit Oğluna Benzeten Anne Sözleriyle Boğazları Düğümledi

Röportaj Yaptığı Muhabiri Şehit Oğluna Benzeten Anne Sözleriyle Boğazları Düğümledi

Şehit Beykoz Sokak Röportajı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 09:58

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'UBE Haber' isimli YouTube kanalının İstanbul Beykoz'da gerçekleştirdiği sokak röportajı sırasında konuşan bir anne sözleriyle muhabiri ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

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O anne oğlunun 12 yıl önce şehit olduğunu ve muhabiri, hayatını kaybeden oğluna benzettiğini söyledi.

O anne oğlunun 12 yıl önce şehit olduğunu ve muhabiri, hayatını kaybeden oğluna benzettiğini söyledi.

Yasin isimli uzman çavuş oğlunun 12 yıl önce şehit olduğunu belirten anne sözleriyle muhabiri gözyaşlarına boğdu.

Yasin isimli uzman çavuş oğlunun 12 yıl önce şehit olduğunu belirten anne sözleriyle muhabiri gözyaşlarına boğdu.

İşte boğazları düğümleyen o anlar: 👇

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tiki miki

Bu ne büyük bir acıdır....

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Ah be anam... Hani meşhur film repliği var ya ; " 45 saniye "... Hiç birimiz seni yolda görsek bu şehidimizin Annesi diyemeyiz. Bırak seni tanımayı , hepimiz... Devamını Gör

Selver.1994.06

Allah sabırlar versin teyzem dünyada evlat acısı kadar acı yoktur 😔