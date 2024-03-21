Sekreteriyle Evlenebilmek İçin Karısına Komplo Kuran Adam Canlı Yayında Kendini Yere Atarak Af Diledi
Sekreteriyle Evlenebilmek İçin Karısına Komplo Kuran Adam Canlı Yayında Kendini Yere Atarak Af Diledi
Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Tuncay isimli bir adam, sekreteriyle bir olarak karısına komplo kurduğunu itiraf etti. Karısını kendisini aldatıyormuş gibi göstererek boşanan ardından da sekreteriyle evlenen adam, Esra Ezmeci'nin programında karısından af dilerken yere yığıldı.
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Canlı yayında her şeyi itiraf eden Tuncay, sekreteri ile evlenebilmek için karısına komplo kurduğunu itiraf etti.
Tuncay'ın sekreterinin aklına gelen yöntemde, gecenin bir yarısı Tuncay'ın karısına farklı numaradan mesajlar atıldı. Gelen mesajlar üzerine de Tuncay, 'Sen beni aldatıyorsun' diyerek karısından boşandı.
Karısına kurduğu komplo sonrası sekreteriyle evlenen Tuncay, 'Vicdanım rahat etmedi' diyerek canlı yayında her şeyi itiraf etti.
Tuncay karısından af dilediği sırada ise bayıldı. Karısı ise, 'Kalk numara yapıyor' dedi.
İşte o anlar: 👇
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