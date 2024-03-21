Sekreteriyle Evlenebilmek İçin Karısına Komplo Kuran Adam Canlı Yayında Kendini Yere Atarak Af Diledi

Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan Tuncay isimli bir adam, sekreteriyle bir olarak karısına komplo kurduğunu itiraf etti. Karısını kendisini aldatıyormuş gibi göstererek boşanan ardından da sekreteriyle evlenen adam, Esra Ezmeci'nin programında karısından af dilerken yere yığıldı.