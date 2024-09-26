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Cinsel Suçlamalarla Tutuklanan Rapçi Sean Diddy Combs'un Evinde Litrelerce Bebek Yağı Ele Geçirildi

Cinsel Suçlamalarla Tutuklanan Rapçi Sean Diddy Combs'un Evinde Litrelerce Bebek Yağı Ele Geçirildi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 12:23

Ünlü rapçi Sean Diddy Combs, geçtiğimiz haftalarda tutuklandı. Ünlü ismin tutuklanmasının ardından Hollywood'un gerçek yüzü de bir kez daha görülmüş oldu. Sean Diddy Combs, seks ticareti, cinsel istismar, suç örgütü oluşturma, şiddet gibi pek çok suçlamayla tutuklandı.

Öte yandan, Sean Diddy Combs'un malikanesine yapılan baskında, litrelerce bebek yağı ele geçirildi.

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Puff Diddy ismiyle tanınan Sean “Diddy” Combs, rap dünyasının en tanınmış isimlerinden.

Puff Diddy ismiyle tanınan Sean “Diddy” Combs, rap dünyasının en tanınmış isimlerinden.

Geçtiğimiz Kasım ayında eski sevgilinin açtığı davada yargılanmaya başlayan Sean Diddy Combs, birçok farklı suçtan tutuklandı. Suçlarının arasında alıkoyma, şiddet, cinsel istismar, suç örgütü oluşturma gibi başlıklar yer alıyor.

Sean Diddy Combs'un tutuklanmasının ardından Hollywood dünyasını da bir telaş sararken korkunç detaylar da birer birer ortaya çıkıyor.

Sean Diddy Combs'un tutuklanmasının ardından Hollywood dünyasını da bir telaş sararken korkunç detaylar da birer birer ortaya çıkıyor.

Ünlü rapçinin, dünyanın önde gelen isimleriyle verdiği partilerde düzenlenen sapkın eğlenceler, henüz kariyerinin başında olan isimlerin zorla getirildiği eğlenceler ve daha birçok detay, herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Son olarak Sean Diddy Combs'un özel bir dansçısı, partilerin gerçek yüzünü anlatarak ünlü rapçiye bir dava daha açtı.

Son olarak Sean Diddy Combs'un özel bir dansçısı, partilerin gerçek yüzünü anlatarak ünlü rapçiye bir dava daha açtı.

Detaylar için;

Sean Diddy Combs, geçtiğimiz hafta Miami'deki malikanesine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Sean Diddy Combs, geçtiğimiz hafta Miami'deki malikanesine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Bu baskın, onlarca polisle, helikopter ve uzun namlulu silahlar eşliğinde gerçekleştirildi. Baskında dikkat çeken bir detay daha vardı: litrelerce bebek yağı.

Malikanedeki bir banyoda, sapkın partilerde kullanıldığı iddia edilen tam bin şişe bebek yağı ele geçirildiği iddia edildi.

Malikanedeki bir banyoda, sapkın partilerde kullanıldığı iddia edilen tam bin şişe bebek yağı ele geçirildiği iddia edildi.

Sean “Diddy” Combs'un avukatı ise '1000 sayısının nereden geldiğini bilmediğini' iddia ederek 'bebek yağının konuyla ne ilgisi olduğunu bilmediğini' belirtiyor.

Avukat, TMZ'e yaptığı açıklamada 'Büyük bir evi var. Sanırım topluca bir alım yaptı' diyerek bebek yağlarının sebebini açıklıyor.

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Tabii Sean Diddy Combs'un ortaya çıkan tüm kirli çamaşırları, ünlüler dünyasında da konuşulmaya devam ediyor.

Tabii Sean Diddy Combs'un ortaya çıkan tüm kirli çamaşırları, ünlüler dünyasında da konuşulmaya devam ediyor.

Diğer bir ünlü isim 50cent de sosyal medya hesabından sık sık Sean Diddy Combs'a dair paylaşımlarda bulunuyor. Diddy Combs'un partilerine asla katılmadığını belirten 50cent, ayrıca bu partileri ti'ye aldığı gönderiler de paylaşıyor.

50cent son olarak Sean Diddy Combs'un evinde ele geçirilen bebek yağlarını ti'ye aldığı bir paylaşım yaptı.

50cent son olarak Sean Diddy Combs'un evinde ele geçirilen bebek yağlarını ti'ye aldığı bir paylaşım yaptı.
twitter.com

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