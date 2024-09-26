Cinsel Suçlamalarla Tutuklanan Rapçi Sean Diddy Combs'un Evinde Litrelerce Bebek Yağı Ele Geçirildi

Sean “Diddy” Combs'un avukatı ise '1000 sayısının nereden geldiğini bilmediğini' iddia ederek 'bebek yağının konuyla ne ilgisi olduğunu bilmediğini' belirtiyor.

Avukat, TMZ'e yaptığı açıklamada 'Büyük bir evi var. Sanırım topluca bir alım yaptı' diyerek bebek yağlarının sebebini açıklıyor.