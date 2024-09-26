Cinsel Suçlamalarla Tutuklanan Rapçi Sean Diddy Combs'un Evinde Litrelerce Bebek Yağı Ele Geçirildi
Cinsel Suçlamalarla Tutuklanan Rapçi Sean Diddy Combs'un Evinde Litrelerce Bebek Yağı Ele Geçirildi
Ünlü rapçi Sean Diddy Combs, geçtiğimiz haftalarda tutuklandı. Ünlü ismin tutuklanmasının ardından Hollywood'un gerçek yüzü de bir kez daha görülmüş oldu. Sean Diddy Combs, seks ticareti, cinsel istismar, suç örgütü oluşturma, şiddet gibi pek çok suçlamayla tutuklandı.
Öte yandan, Sean Diddy Combs'un malikanesine yapılan baskında, litrelerce bebek yağı ele geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Puff Diddy ismiyle tanınan Sean “Diddy” Combs, rap dünyasının en tanınmış isimlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sean Diddy Combs'un tutuklanmasının ardından Hollywood dünyasını da bir telaş sararken korkunç detaylar da birer birer ortaya çıkıyor.
Son olarak Sean Diddy Combs'un özel bir dansçısı, partilerin gerçek yüzünü anlatarak ünlü rapçiye bir dava daha açtı.
Sean Diddy Combs, geçtiğimiz hafta Miami'deki malikanesine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.
Malikanedeki bir banyoda, sapkın partilerde kullanıldığı iddia edilen tam bin şişe bebek yağı ele geçirildiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii Sean Diddy Combs'un ortaya çıkan tüm kirli çamaşırları, ünlüler dünyasında da konuşulmaya devam ediyor.
50cent son olarak Sean Diddy Combs'un evinde ele geçirilen bebek yağlarını ti'ye aldığı bir paylaşım yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın