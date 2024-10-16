Burak Özçivit'ten Yıllar Önce Best Model Yarışmasına Katıldığı Arkadaşı Hasan Yalnızoğlu'na Veda
Burak Özçivit'ten Yıllar Önce Best Model Yarışmasına Katıldığı Arkadaşı Hasan Yalnızoğlu'na Veda
Burak Özçivit, 50 yaşında vefat eden Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
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Survivor yarışmasıyla tanınırlığını arttıran, yarışmadaki başarısı ve efendiliğiyle dikkat çeken ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu geçtiğimiz gün uzun süredir devam eden kanser tedavisine rağmen hayatını kaybetti.
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Pankreas kanserine yenik düşen 50 yaşındaki Yalnızoğlu'nun vefatı sevenlerinin yanı sıra ünlüler dünyasından da birçok ismi derin bir hüzne boğdu.
Hasan Yalnızoğlu bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Pınar Altuğ, Berk Oktay gibi isimlerin katıldığı cenazede Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarını tutumadı.
Kenan İmirzalıoğlunun yanı sıra Best Model yarışmasında tanıştığı Tolgahan Sayışman ve Hasan Yalnızoğlu ile pozunu paylaşan Burak Özçivit “Hasan kardeşim, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" notuyla eski arkadaşına veda etti.
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