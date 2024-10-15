Çocuklarına Yaptığı Okul Alışverişini Gözlere Sokan Dilan Polat Yapılan Eleştirilerin Ardından Anlayış İstedi!
Çocuklarına Yaptığı Okul Alışverişini Gözlere Sokan Dilan Polat Yapılan Eleştirilerin Ardından Anlayış İstedi!
Sosyal medyaya geri dönmeyeceğini söylemesinin ardından telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Dilan Polat tahliye sonrası paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuklarılarıyla birlikte alışverişe çıkan Polat, eleştirilerin merkezi olunca cevap vermeden edemedi.
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Tahliye olmasıyla birlikte gösterişli hayatına kavuşamasa da sosyal medyadaki hayatına geri dönüş yapmayı başaran Dilan Polat tüm gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Güzellik merkezleri şimdilik devlet bünyesinde olan Dilan Polat bir kazancı olmadığını söylemiş ve geçimlerini ailelerinin yardımıyla sürdürdüklerini açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde çocuklarına okul alışverişi yaptığı anları sosyal medya hesabından oldukça detaylı bir şekilde paylaşan Dilan Polat yine tepkilerin odak noktası olmuştu.
Yapılan eleştirilere dayanamayan Polat açtı ağzını yumdu gözünü “Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar... Bazıları çöp konteynerinde yaşamamızı istiyor” ifadelerini kullanan Dilan Polat isyan etti.
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