Çocuklarına Yaptığı Okul Alışverişini Gözlere Sokan Dilan Polat Yapılan Eleştirilerin Ardından Anlayış İstedi!

Sosyal medyaya geri dönmeyeceğini söylemesinin ardından telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Dilan Polat tahliye sonrası paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuklarılarıyla birlikte alışverişe çıkan Polat, eleştirilerin merkezi olunca cevap vermeden edemedi.