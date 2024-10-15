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Çocuklarına Yaptığı Okul Alışverişini Gözlere Sokan Dilan Polat Yapılan Eleştirilerin Ardından Anlayış İstedi!

Çocuklarına Yaptığı Okul Alışverişini Gözlere Sokan Dilan Polat Yapılan Eleştirilerin Ardından Anlayış İstedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 01:12

Sosyal medyaya geri dönmeyeceğini söylemesinin ardından telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan Dilan Polat tahliye sonrası paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuklarılarıyla birlikte alışverişe çıkan Polat, eleştirilerin merkezi olunca cevap vermeden edemedi.

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Tahliye olmasıyla birlikte gösterişli hayatına kavuşamasa da sosyal medyadaki hayatına geri dönüş yapmayı başaran Dilan Polat tüm gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Tahliye olmasıyla birlikte gösterişli hayatına kavuşamasa da sosyal medyadaki hayatına geri dönüş yapmayı başaran Dilan Polat tüm gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son günlerde yüzündeki morluklarla dikkat çeken Polat yine gündeme oturmayı başarmıştı👇

Güzellik merkezleri şimdilik devlet bünyesinde olan Dilan Polat bir kazancı olmadığını söylemiş ve geçimlerini ailelerinin yardımıyla sürdürdüklerini açıklamıştı.

Güzellik merkezleri şimdilik devlet bünyesinde olan Dilan Polat bir kazancı olmadığını söylemiş ve geçimlerini ailelerinin yardımıyla sürdürdüklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarına okul alışverişi yaptığı anları sosyal medya hesabından oldukça detaylı bir şekilde paylaşan Dilan Polat yine tepkilerin odak noktası olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarına okul alışverişi yaptığı anları sosyal medya hesabından oldukça detaylı bir şekilde paylaşan Dilan Polat yine tepkilerin odak noktası olmuştu.

Yapılan eleştirilere dayanamayan Polat açtı ağzını yumdu gözünü “Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar... Bazıları çöp konteynerinde yaşamamızı istiyor” ifadelerini kullanan Dilan Polat isyan etti.

Yapılan eleştirilere dayanamayan Polat açtı ağzını yumdu gözünü “Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar... Bazıları çöp konteynerinde yaşamamızı istiyor” ifadelerini kullanan Dilan Polat isyan etti.

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

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