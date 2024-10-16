Eski Eşi Ufuk Özkan'la Nafaka Anlaşmazlığı Yaşayan Nazan Özen'den Bomba İddia: "Bana Git Garsonluk Yap Diyor"
Eski Eşi Ufuk Özkan'la Nafaka Anlaşmazlığı Yaşayan Nazan Özen'den Bomba İddia: "Bana Git Garsonluk Yap Diyor"
Geçtiğimiz günlerde 114 bin TL nafaka ödediğini söyleyen Ufuk Özkan miktarı çok bulduğunu söyleyerek isyan bayraklarını çekmişti. Eski eşi Nazan Özen, Ufuk Özkan'la ilgili bomba iddialarda bulundu.
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Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan, ekranların en tanıdık yüzlerinen biri olan Ufuk Özkan son zamanlarda sağlık sorunuyla gündemdeydi.
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Siroz teşhisi konulan oyuncunun ilaç tedavisi sürerken kendisi 17 senelik eşi Nazan Özen'le aldıkları boşanma kararıyla magazin gündeminde yeniden yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Özen'e ödediği nafaka ile dert yanan Özkan 114 bin TL'lik yüksek tutara isyan etmiş, Özen de eski eşinin hastalığıyla birlikte kamuoyu oluşturarak nafaka miktarını indirmek istediğini söylemişti.
Nazan Özen bu sabah katıldığı bir magazin programında nafaka olayıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Eski eşi Ufuk Özkan'ın kumar alışkanlığından dert yanan Özen nafakayı ödeyecek yeterli kazancı olduğunu belirtirken oyuncunun kazandığı parayı kumarda harcadığını söyledi.
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Özkan'ın çocuğuyla ilişkisini de dile getiren Özen, "Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor. Her şeyi içine atan bir çocuk." diyerek sitem etti.
Nafaka ücret yüzünden isyan eden Ufuk Özkan'ın kendisine garsonluk yapmasını söylediğini dile getiren Nazan Özen "Bana git garsonluk yap diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki bu adam hasta olunca bıraktı gibi bir algı yapılıyor onun içinde çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım!” ifadelerini kullandı.
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