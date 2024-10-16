Eski Eşi Ufuk Özkan'la Nafaka Anlaşmazlığı Yaşayan Nazan Özen'den Bomba İddia: "Bana Git Garsonluk Yap Diyor"

'Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum diyip çalıştırmadı.Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten.Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncularında haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu ?'