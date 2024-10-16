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Eski Eşi Ufuk Özkan'la Nafaka Anlaşmazlığı Yaşayan Nazan Özen'den Bomba İddia: "Bana Git Garsonluk Yap Diyor"

Eski Eşi Ufuk Özkan'la Nafaka Anlaşmazlığı Yaşayan Nazan Özen'den Bomba İddia: "Bana Git Garsonluk Yap Diyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 18:40

Geçtiğimiz günlerde 114 bin TL nafaka ödediğini söyleyen Ufuk Özkan miktarı çok bulduğunu söyleyerek isyan bayraklarını çekmişti. Eski eşi Nazan Özen, Ufuk Özkan'la ilgili bomba iddialarda bulundu.

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Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan, ekranların en tanıdık yüzlerinen biri olan Ufuk Özkan son zamanlarda sağlık sorunuyla gündemdeydi.

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan, ekranların en tanıdık yüzlerinen biri olan Ufuk Özkan son zamanlarda sağlık sorunuyla gündemdeydi.

Siroz teşhisi konulan oyuncunun ilaç tedavisi sürerken kendisi 17 senelik eşi Nazan Özen'le aldıkları boşanma kararıyla magazin gündeminde yeniden yer almıştı.

Siroz teşhisi konulan oyuncunun ilaç tedavisi sürerken kendisi 17 senelik eşi Nazan Özen'le aldıkları boşanma kararıyla magazin gündeminde yeniden yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Özen'e ödediği nafaka ile dert yanan Özkan 114 bin TL'lik yüksek tutara isyan etmiş, Özen de eski eşinin hastalığıyla birlikte kamuoyu oluşturarak nafaka miktarını indirmek istediğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Özen'e ödediği nafaka ile dert yanan Özkan 114 bin TL'lik yüksek tutara isyan etmiş, Özen de eski eşinin hastalığıyla birlikte kamuoyu oluşturarak nafaka miktarını indirmek istediğini söylemişti.

Nafakanın 45 bin TL'den 74 bin TL'ye ve son olarak da 114 bin TL'ye çıktığını belirten Özkan'ın isyanı dikkat çekmişti. O yazımızın detaylarından da burada bahsetmiştik 👇

Nazan Özen bu sabah katıldığı bir magazin programında nafaka olayıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Nazan Özen bu sabah katıldığı bir magazin programında nafaka olayıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

'Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum diyip çalıştırmadı.Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten.Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncularında haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu ?'

Eski eşi Ufuk Özkan'ın kumar alışkanlığından dert yanan Özen nafakayı ödeyecek yeterli kazancı olduğunu belirtirken oyuncunun kazandığı parayı kumarda harcadığını söyledi.

Eski eşi Ufuk Özkan'ın kumar alışkanlığından dert yanan Özen nafakayı ödeyecek yeterli kazancı olduğunu belirtirken oyuncunun kazandığı parayı kumarda harcadığını söyledi.

'Tiyatro kazancıyla kendisini geçindiriyor. Annesiyle yaşıyor. Bir ev geçindirme durumu yok. O, kendi alışkanlıklarını devam ettirebiliyor ama bizler onun için bir yüküz. Etrafına 'Acilen nafaka ödemem gerekiyor' diyerek para topluyor. Onunla kumar oynuyor. Bize gelen bir şey yok. En son 4 ay önce, geçen yılın Ekim ayına ait nafakayı aldık. Acil ihtiyaçlarımız oluyor ama kendisine ulaşamıyoruz.'

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Özkan'ın çocuğuyla ilişkisini de dile getiren Özen, "Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor. Her şeyi içine atan bir çocuk." diyerek sitem etti.

Özkan'ın çocuğuyla ilişkisini de dile getiren Özen, "Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık o da babasıyla görüşmek istemiyor. Her şeyi içine atan bir çocuk." diyerek sitem etti.

Nafaka ücret yüzünden isyan eden Ufuk Özkan'ın kendisine garsonluk yapmasını söylediğini dile getiren Nazan Özen "Bana git garsonluk yap diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki bu adam hasta olunca bıraktı gibi bir algı yapılıyor onun içinde çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım!” ifadelerini kullandı.

Nafaka ücret yüzünden isyan eden Ufuk Özkan'ın kendisine garsonluk yapmasını söylediğini dile getiren Nazan Özen "Bana git garsonluk yap diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle Siroz oldu. Doktor doktor gezdik hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki bu adam hasta olunca bıraktı gibi bir algı yapılıyor onun içinde çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım!” ifadelerini kullandı.

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