Hamilelikte 20. Hafta Bitti: Karnı Burnunda Neslihan Atagül'den Kocası Kadir Doğulu'yla Aşk Dolu Kareler!

İlk bebeklerini bekleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan son birkaç aylarını gözler önüne seren bir paylaşım geldi! Hamilelikte 20. haftayı dolduran Atagül'ün seçtiği fotoğraflardan özellikle bazıları büyük övgü topladı!