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Hamilelikte 20. Hafta Bitti: Karnı Burnunda Neslihan Atagül'den Kocası Kadir Doğulu'yla Aşk Dolu Kareler!

Hamilelikte 20. Hafta Bitti: Karnı Burnunda Neslihan Atagül'den Kocası Kadir Doğulu'yla Aşk Dolu Kareler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:55

İlk bebeklerini bekleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan son birkaç aylarını gözler önüne seren bir paylaşım geldi! Hamilelikte 20. haftayı dolduran Atagül'ün seçtiği fotoğraflardan özellikle bazıları büyük övgü topladı!

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İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de onca ihanet iddiasına rağmen birbirinden kopamayan aşıklar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz, Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de onca ihanet iddiasına rağmen birbirinden kopamayan aşıklar Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

Fakat son birkaç aydır, her şey bir kenara bambaşka bir heyecanla gündemde çiftimiz! Mutlaka denk gelmişsinizdir, senelerdir evli olan Doğulu ve Atagül ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Fakat son birkaç aydır, her şey bir kenara bambaşka bir heyecanla gündemde çiftimiz! Mutlaka denk gelmişsinizdir, senelerdir evli olan Doğulu ve Atagül ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Hatta bebeğin erkek olduğunu da Neslihan Atagül'ün İtalya'da katıldığı televizyon programında yaptığı şovla öğrenmiştik!

Hatta bebeğin erkek olduğunu da Neslihan Atagül'ün İtalya'da katıldığı televizyon programında yaptığı şovla öğrenmiştik!

Hamilelikte 20. haftayı dolduran Neslihan Atagül, birkaç saat önce bir dizi fotoğraf içeren bir paylaşımda bulundu! İyice belirginleşen göbeği👇

Hamilelikte 20. haftayı dolduran Neslihan Atagül, birkaç saat önce bir dizi fotoğraf içeren bir paylaşımda bulundu! İyice belirginleşen göbeği👇

Biricik kocasıyla beraber ultrason fotoğraflarını gururla takdim ettikleri poz 👇

Biricik kocasıyla beraber ultrason fotoğraflarını gururla takdim ettikleri poz 👇
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Yüzlerine yansıyan heyecan 👇

Yüzlerine yansıyan heyecan 👇

Ve kucağındaki bebekle şimdiden anneliğin kendisine çok yakışacağını kanıtlayan Neslihan Atagül'ün tatlı fotoğrafı büyük beğeni topladı!

Ve kucağındaki bebekle şimdiden anneliğin kendisine çok yakışacağını kanıtlayan Neslihan Atagül'ün tatlı fotoğrafı büyük beğeni topladı!

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