Böyle Geri Vites Görülmedi: Estetik İşlem Sonrası Yüzü Yanan 'Amin Reis' Gizem Yıldız'dan Bir Garip Savunma

Tiktok'ta sevgilisi ile çektiği bir videonun ardından 'Amin' demesiyle hafızlara kazınan Gizem Yıldız fenomen oluşunun ardından estetikleriyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yanlış bir estetik uygulamasına kurban giden Yıldız'dan garip bir savunma geldi.