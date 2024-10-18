Böyle Geri Vites Görülmedi: Estetik İşlem Sonrası Yüzü Yanan 'Amin Reis' Gizem Yıldız'dan Bir Garip Savunma
Böyle Geri Vites Görülmedi: Estetik İşlem Sonrası Yüzü Yanan 'Amin Reis' Gizem Yıldız'dan Bir Garip Savunma
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Tiktok'ta yayınladığı bir videoda 'amin' demesiyle bir anda herkesin hafızasına yerleşen Gizem Yıldız'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
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Fenomen olmasının ardından 'amin reis' olarak anılmaya başlayan Yıldız, estetik işlemleri ve değişimleriyle olay olmuştu.
Kendisinin fenomen olmasını sağlayan sevgilisiyle dünyaevine giren Gizem Yıldız sıra dışı gelinlik seçimiyle yine adından bahsettirmeyi başarmıştı.
Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde geçirdiği işlem sonrası yüzünde ciddi hasar oluşan Yıldız o anları paylaşmıştı.
"Cildime bir işlem yaptırdım ve bunun cildime iyi geleceğini biliyorum. Şu an böyle korkunç gözükebilir ama acısı yok. Gözüktüğü gibi değil. Şu an işlemin etkisinde olduğum için cildim böyle." ifadelerini kullanan isimden geri vites geldi.
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"Abartılacak bir şey görmüyorum" diyen Yıldız yüzündeki işlemi kendi isteğiyle yaptırdığını söylerken, kendi kullandığı ürünleri tavsiye etmekten yine geri kalmadı.
'Bu işlemi bile isteye yaptırdım." diyen Gizem Yıldız'ın o açıklamasına birlikte bakalım👇
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