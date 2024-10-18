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Böyle Geri Vites Görülmedi: Estetik İşlem Sonrası Yüzü Yanan 'Amin Reis' Gizem Yıldız'dan Bir Garip Savunma

Böyle Geri Vites Görülmedi: Estetik İşlem Sonrası Yüzü Yanan 'Amin Reis' Gizem Yıldız'dan Bir Garip Savunma

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 15:41

Tiktok'ta sevgilisi ile çektiği bir videonun ardından 'Amin' demesiyle hafızlara kazınan Gizem Yıldız fenomen oluşunun ardından estetikleriyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yanlış bir estetik uygulamasına kurban giden Yıldız'dan garip bir savunma geldi.

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Tiktok'ta yayınladığı bir videoda 'amin' demesiyle bir anda herkesin hafızasına yerleşen Gizem Yıldız'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Tiktok'ta yayınladığı bir videoda 'amin' demesiyle bir anda herkesin hafızasına yerleşen Gizem Yıldız'a daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Fenomen olmasının ardından 'amin reis' olarak anılmaya başlayan Yıldız, estetik işlemleri ve değişimleriyle olay olmuştu.

Fenomen olmasının ardından 'amin reis' olarak anılmaya başlayan Yıldız, estetik işlemleri ve değişimleriyle olay olmuştu.

Kendisinin fenomen olmasını sağlayan sevgilisiyle dünyaevine giren Gizem Yıldız sıra dışı gelinlik seçimiyle yine adından bahsettirmeyi başarmıştı.

Kendisinin fenomen olmasını sağlayan sevgilisiyle dünyaevine giren Gizem Yıldız sıra dışı gelinlik seçimiyle yine adından bahsettirmeyi başarmıştı.

Detaylar için sizi şöyle alalım👇

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde geçirdiği işlem sonrası yüzünde ciddi hasar oluşan Yıldız o anları paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde geçirdiği işlem sonrası yüzünde ciddi hasar oluşan Yıldız o anları paylaşmıştı.

Detaylar için👇

"Cildime bir işlem yaptırdım ve bunun cildime iyi geleceğini biliyorum. Şu an böyle korkunç gözükebilir ama acısı yok. Gözüktüğü gibi değil. Şu an işlemin etkisinde olduğum için cildim böyle." ifadelerini kullanan isimden geri vites geldi.

"Cildime bir işlem yaptırdım ve bunun cildime iyi geleceğini biliyorum. Şu an böyle korkunç gözükebilir ama acısı yok. Gözüktüğü gibi değil. Şu an işlemin etkisinde olduğum için cildim böyle." ifadelerini kullanan isimden geri vites geldi.
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"Abartılacak bir şey görmüyorum" diyen Yıldız yüzündeki işlemi kendi isteğiyle yaptırdığını söylerken, kendi kullandığı ürünleri tavsiye etmekten yine geri kalmadı.

"Abartılacak bir şey görmüyorum" diyen Yıldız yüzündeki işlemi kendi isteğiyle yaptırdığını söylerken, kendi kullandığı ürünleri tavsiye etmekten yine geri kalmadı.

'Bu işlemi bile isteye yaptırdım." diyen Gizem Yıldız'ın o açıklamasına birlikte bakalım👇

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