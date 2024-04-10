Ceyda Düvenci'nin Dünya Güzeli Kızı Melisa'nın Sıla'nın Şarkısına Kattığı Yorum Dinleyenlerin Kalbine Dokundu
Ceyda Düvenci'nin Dünya Güzeli Kızı Melisa'nın Sıla'nın Şarkısına Kattığı Yorum Dinleyenlerin Kalbine Dokundu
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın Sıla'nın şarkısı 'Zahmet Olmazsa'yı söylerkenki anları şarkıcı tarafından 'bana en güzel bayram hediyesi' notuyla paylaşıldı. Detaylar 👇
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Türkiye'nin sevilen çiftlerinden biri olan ve geçtiğimiz yaz boşanan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti sevenlerini şaşırtmıştı.
Mutlu evliliklerini Ceyda Düvenci'nin ilk kızı Melisa ve çiftin oğulları Okan Ali ile mutlu mesut sürdürürken parmakla gösterilirken aile resmen nazara geldi!
Şakrak'ın "Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var" açıklaması ve Düvenci'nin "Hayatım değişti" açıklamaları sevenlerini epey bir şaşırtmıştı.
Son olarak kızı Melisa'nın 13. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutlayan Düvenci herkesi göz yaşlarına boğmuştu.
Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olan kızının sağlığı için ilk günden beri mücadele eden Düvenci sık sık kızına yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor bildiğimiz gibi.
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Engin Akgün ve Ceyda Düvenci'nin kızı olan Melisa'nın Sıla Gençoğlu'nun "Zahmet Olmazsa" isimli şarkısını seslendirirkenki anları dinleyenlerin resmen kalbine dokundu.
Sıla ise bu anları hikayesinde paylaşarak "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düştüğü videoyu hikayesine ekledi.
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