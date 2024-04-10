Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşe Destek!

İnci Taneleri isimli dizisiyle sektöre geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Haberlerin yalan olduğu iddia edilince Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun'un yaptığı paylaşımlar gündemi resmen sallamıştı. Sinan Akçıl ise bu durumda Vurgun'a destek vererek olaya dahil oldu.