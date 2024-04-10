Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşe Destek!
Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın Pozlarını Paylaşan Kız Kardeşe Destek!
İnci Taneleri isimli dizisiyle sektöre geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Haberlerin yalan olduğu iddia edilince Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun'un yaptığı paylaşımlar gündemi resmen sallamıştı. Sinan Akçıl ise bu durumda Vurgun'a destek vererek olaya dahil oldu.
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Şu sıralar İnci Taneleri isimli dizi ile ekranlara geri dönen ve hem oyunculuk hem de kalemini konuşturan Yılmaz Erdoğan'ı geçmişte de yer aldığı dizilerle yakından tanıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere birlikte Erdoğan'ın aşk hayatı magazin gündemini epey bir meşgul etti hepimizin bildiği gibi.
Cansu Taşkın'ın bir YouTube programına konuk olmasıyla birlikte iklinin arasındaki aşk iddialarını doğrulaması gündeme bomba gibi oturdu.
Haberlerin hemen ardından, ikilinin arasındaki aşkın yalan olduğu iddia edilmişti ki, Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun'dan ortalığı yıkıp geçen fotoğraflar paylaşıldı ve iddialar tamamen yalanlandı.
Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medyada Yılmaz Erdoğan'ın da yanlarında olduğu pozlarını paylaşınca tüm sosyal medya bu ikiliyi konuşur oldu.
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Kısa sürede hikayelerin görüntülenmeleri artınca ve Elif Vurgun tüm Türkiye'yemhikayesinden selam verdi... Ardından Vurgun, Sinan Akçıl'ın "Aferin kız sana" mesajını paylaşarak kendisine destek verdiğini paylaştı.
Elif Vurgun bu paylaşımın altına ise "sinom herzaman yanımdadır ♥️" notunu düştü.
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