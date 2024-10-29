Günün Sorusunu Soruyoruz: Amerikan Türk Cemiyeti Gecesine Hande Erçel mi Serenay Sarıkaya mı Damga Vurdu?

Amerikan Türk Cemiyeti gecesinde bir araya gelen exler Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya küçük çaplı bir şok yaşattı. Şokun etkisi geçince ikilinin kombinlerine ayrı ayrı bakma fırsatı bulan kullanıcılar bir türlü karar veremedi...

Böyle anket kırk yılda bir gelir; hazırsanız size soruyoruz?

Aynı geceye hazırlanan güzel oyuncularımızdan hangisi geceye daha çok damga vurdu?🚀