Günün Sorusunu Soruyoruz: Amerikan Türk Cemiyeti Gecesine Hande Erçel mi Serenay Sarıkaya mı Damga Vurdu?
Günün Sorusunu Soruyoruz: Amerikan Türk Cemiyeti Gecesine Hande Erçel mi Serenay Sarıkaya mı Damga Vurdu?
Amerikan Türk Cemiyeti gecesinde bir araya gelen exler Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyaya küçük çaplı bir şok yaşattı. Şokun etkisi geçince ikilinin kombinlerine ayrı ayrı bakma fırsatı bulan kullanıcılar bir türlü karar veremedi...
Böyle anket kırk yılda bir gelir; hazırsanız size soruyoruz?
Aynı geceye hazırlanan güzel oyuncularımızdan hangisi geceye daha çok damga vurdu?🚀
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28 Ekim gecesi düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti gecesinde Halit Ergenç ve kıymetli yönetmenlerimizin yanında Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya da ödül aldı biliyorsunuz.
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Ortak kümeleri Kerem Bürsin olan ex'lerin bir araya gelişi bir afallatmıştı. Hande ve Serenay'ı ilk kez böyle yan yana ve neşeli görmüştük çünkü! Şok atlatıldıktan, iki güzelimiz de kombinlerini yakın kadrajla paylaştıktan sonra mevzubahis şıklığa geldi tabii.
Serenay Sarıkaya siyahlara bürünürken...
Hande Erçel beyazlara büründü!
Kara melek ve beyaz melek olarak parlayan ikiliden hangisinin daha şık ve geceye uygun olduğu konusu büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada herkes pek bir kararsız kaldı, biz de size soralım dedik... Geceye damgasını vuran Hande mi Serenay mı sizce?
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