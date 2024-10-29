Usta Farkı Diye Bir Şey Var: Ödül Töreninde Ne Yapacağını Bilemeyen Hande ve Serenay'ı Halit Ergenç Toparladı!
Usta Farkı Diye Bir Şey Var: Ödül Töreninde Ne Yapacağını Bilemeyen Hande ve Serenay'ı Halit Ergenç Toparladı!
New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galası bu sene Halit Ergenç, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getirdi. Ödüllerin verildiği sırada kimse ne yapacağını bilemezken durumu Halit Ergenç'in toparlaması dikkat çekti!
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Dün gece New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galasına Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile sektörün önde gelen yapımcıları Kerem Çatay ve Timur Savcı katıldı.
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Yıllar önce Kerem Bürsin'le aşk yaşayan exler Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in yan yana görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Saatler ilerleyip, geceden yeni videolar sosyal medyaya düşmeye başladıkça bir ince detay daha dikkat çekti! Ödüllerini alacakları sırada amatörlükten çıkan kargaşayı Halit Ergenç yönetti!
İpleri eline alıp ustalığını konuşturan Ergenç arkadaşlarının imdadına yetişirken hem güldürdü hem de takdir topladı!
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