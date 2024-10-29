Kerem Alışık'la Yaşadığı Aşk Sorulunca Nevri Dönen Evrim Alasya'dan Tavrını Eleştirenlere Fazla Sert Çıkış!
Kerem Alışık'la Yaşadığı Aşk Sorulunca Nevri Dönen Evrim Alasya'dan Tavrını Eleştirenlere Fazla Sert Çıkış!
Yıl bitmeden gelen Evrim Alasya & Kerem Alışık aşk bombası magazini büyük çalkaladı! Yeni sevdiceğiyle üst üste beraber görüntünlendikten sonra muhabirlerin özel hayat soruları karşısında nevri dönen Evrim Alasya, tavrını eleştirenlere X hesabından yaptığı paylaşımla sert çıktı!
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Yıl bitmeden hiç beklemediğimiz yerden bir aşk bombası geldi biliyorsunuz! Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazini fena çalkaladı.
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“Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda beraber rol alan ikilinin aşk yaşadığı iddiası kısa süre içinde doğrulandı. Londra tatiline gittikleri söylenen ikili dönüşte ilk kez beraber görüntülendi.
Caddebostan Sahili'nde el ele yürüyen ikili -isteyerek veya istemeyerek bilemiyoruz- aşkını ilan etmiş bulundu.
Fakat dün gece enteresan bir olay yaşandı. Muhabir Online tarafından görüntülenen Evrim Alasya "Kerem beyi göremedik yanınızda" cümlesini duyduğu gibi nevri döndü, "Arkadaşlar yapmayın bunu ya" dedi. Muhabirin "Maalesef işimiz bu" demesi üzerineyse "Ben hiçbir zaman özel hayatım hakkında konuşmadım benden tek bir cümle alamazsınız" açıklamasını yaptı.
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Sonra Evrim Alasya'nın havasına gelen tepkilere bir göz atalım 👇
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Ve son olarak hakkında yapılan eleştirileri görünce kendine hakim olamayan Evrim Alasya'nın X hesabından yaptığı çıkışı görelim...
👇 Ne diyorsunuz? Evrim Alasya, net ve keskin tavrında haklı mı? Yoksa muhabirlere tatlı dille başka bir cevap vermek de mümkün müydü? Hadi yorumlarda buluşalım!
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