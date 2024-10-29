Kerem Alışık'la Yaşadığı Aşk Sorulunca Nevri Dönen Evrim Alasya'dan Tavrını Eleştirenlere Fazla Sert Çıkış!

Üsteleyen ve yeni sorular yönelten muhabirle sinirleri iyice bozulan oyuncu, 'Niye konuşarak anlamıyoruz?' diye tepki gösterdikten sonra arabasına bindi. Belki kendi içinde haklıydı fakat Evrim Alasya'nın o anki tavrı sosyal medyada tepki topladı. Önce o anları bir izleyelim...👇