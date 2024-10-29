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Galada Buluşan Ex'ler Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Hailey ve Selena'yla Kozmik Benzerliği Şoka Soktu!

Galada Buluşan Ex'ler Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın Hailey ve Selena'yla Kozmik Benzerliği Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 23:11

Ortak kümesi Kerem Bürsin olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in, ortak kümesi Justin Bieber olan Selena Gomez ve Hailey Bieber ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti! Detaylar afallattı 😂

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28 Ekim'de düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galasına Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel damga vurdu biliyorsunuz.

28 Ekim'de düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti galasına Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel damga vurdu biliyorsunuz.

Ödül almak üzere New York'a beraber giden ikili pek şıktı. Hangisinin geceye daha uygun giyindiği ve kombiniyle parladığı konusu ise tartışma yaratmıştı.

Ödül almak üzere New York'a beraber giden ikili pek şıktı. Hangisinin geceye daha uygun giyindiği ve kombiniyle parladığı konusu ise tartışma yaratmıştı.

Sizler için bir anket hazırlamış, kararı size bırakmıştık! Katılmak isteyenleri şöyle alalım 👇

Fakat tek mesele en popüler iki güzel oyuncumuzun bir araya gelmesi değildi elbette! Hande ve Serenay'ın ortak kümede Kerem Bürsin'le buluştuğu detayı unutulmadı. Bir araya gelen ex'ler akıllara bir başka ikonik ikiliyi getirdi!

Fakat tek mesele en popüler iki güzel oyuncumuzun bir araya gelmesi değildi elbette! Hande ve Serenay'ın ortak kümede Kerem Bürsin'le buluştuğu detayı unutulmadı. Bir araya gelen ex'ler akıllara bir başka ikonik ikiliyi getirdi!

Ortak kümeleri Justin Bieber olan, mecbur kalmadıkları sürece birbirlerinin adını bile anmamayı tercih eden Selena Gomez ve Hailey Bieber'dan bahsediyoruz elbette.

Ortak kümeleri Justin Bieber olan, mecbur kalmadıkları sürece birbirlerinin adını bile anmamayı tercih eden Selena Gomez ve Hailey Bieber'dan bahsediyoruz elbette.

Aynı eski sevgiliye sahip olup, o eski sevgilinin en büyük iki aşkı olma noktasında Hailey ve Selena'yla benzeyen Hande ve Serenay hakkında başka detaylar da dikkat çekti.

Aynı eski sevgiliye sahip olup, o eski sevgilinin en büyük iki aşkı olma noktasında Hailey ve Selena'yla benzeyen Hande ve Serenay hakkında başka detaylar da dikkat çekti.
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Hande ve Hailey'nin, Serenay'la Selena'nın isim benzerliği, bir de üstüne aynı burçları taşıyor olmaları bir küçük afallattı 😂

Hande ve Hailey'nin, Serenay'la Selena'nın isim benzerliği, bir de üstüne aynı burçları taşıyor olmaları bir küçük afallattı 😂
twitter.com

Bu kadarı biraz fazla değil mi sizcede? 😂 Hadi önce yorumlara göz atalım sonra da yorumlarda buluşalım! 👇

Bu kadarı biraz fazla değil mi sizcede? 😂 Hadi önce yorumlara göz atalım sonra da yorumlarda buluşalım! 👇
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