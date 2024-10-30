İrem Helvacıoğlu'na Ünlü Olmadan Önce Denk Gelen Kullanıcıdan Sürpriz İtiraf: "Babası Bana..."
İrem Helvacıoğlu'na Ünlü Olmadan Önce Denk Gelen Kullanıcıdan Sürpriz İtiraf: "Babası Bana..."
Geçtiğimiz gün bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Ural Kaspar'la dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada gelinliğiyle konuşulurken bir kullanıcıdan meşhur olmadan önceki dönemine ait sürpriz bir itiraf geldi!
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Hayatımıza Sen Anlat Karadeniz dizisiyle giren, en son da yayın hayatına erkenden veda edeceği kesinleşen Karadut dizisinde başrolü canlandıran İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün evlendi biliyorsunuz.
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Ocak ayında ayrılık kararı aldığı sevgilisi Ural Kaspar'la birkaç ay önce barıştığını duyuran İrem Helvacıoğlu, yıldırım nikahı kararı almış ve "sonsuza dek evet" demeye karar vermişti.
Düğünden detaylar geldikçe İrem Helvacıoğlu'nun alışılmışın dışındaki gelinliği sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
İrem Helvacıoğlu sosyal medyada düğünü ve gelinliğiyle konuşurken, kendisi hakkında atılan tweetler de yürüdü gitti tabii. İçlerinden biri ise ekstra dikkat çekti!
@aise_verda adlı kullanıcı, İrem Helvacıoğlu ünlü olmadan önce kendisiyle Ayvalık'ta bir züccaciye dükkanında karşılaştıklarını ve babasının "benim kızım oyuncu onunla fotoğraf çekilsene" diye bir ricada bulunduğunu itiraf etti!
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Nereden nereye! 😂
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