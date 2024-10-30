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Queen'leri Oyluyoruz: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Hadise mi Hande Yener mi Daha Şıktı?

Queen'leri Oyluyoruz: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Hadise mi Hande Yener mi Daha Şıktı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2024 - 20:42

29 Ekim Cumhuriyet bayramında sahneyi inleten queen Hadise ve queen Hande Yener'in kombinlerini oylamaya açalım dedik!

Söz sizde, favoriniz kim? 🇹🇷❤️

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Geçtiğimiz gün, gururla ve coşkuyla cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık!

Geçtiğimiz gün, gururla ve coşkuyla cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık!

Her sene olduğu gibi, bu sene de birçok ünlü isim 29 Ekim'i sahnede binlerce insanla beraber kucakladı.

Her sene olduğu gibi, bu sene de birçok ünlü isim 29 Ekim'i sahnede binlerce insanla beraber kucakladı.

Geceye hem kombinleri hem de sahne şovuyla damga vuran isimler ise Hadise ve Hande Yener oldu.

Geceye hem kombinleri hem de sahne şovuyla damga vuran isimler ise Hadise ve Hande Yener oldu.

E ikisi de queen biliyorsunuz 💅 Size soralım dedik! Hadise de Hande Yener de çok güzel, biliyoruz ama favoriniz kim?

E ikisi de queen biliyorsunuz 💅 Size soralım dedik! Hadise de Hande Yener de çok güzel, biliyoruz ama favoriniz kim?

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