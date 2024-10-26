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Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Oyuncu Aslı Turanlı'dan "Bardak Elimden Düştü" Açıklaması!

Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Oyuncu Aslı Turanlı'dan "Bardak Elimden Düştü" Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 16:11

Can Yaman'a Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen bir partide bardak fırlattığı iddia edilen oyuncu Aslı Turanlı olaya ilişkin açıklamada bulundu.

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Bu sene Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz gibi isimler Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı bildiğiniz gibi.

Bu sene Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz gibi isimler Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı bildiğiniz gibi.

Cannes'ın ilgi çeken isimlerinden biri de yurt dışında yakaladığı popülariteyle adından sık sık bahsettiren Can Yaman oldu!

Cannes'ın ilgi çeken isimlerinden biri de yurt dışında yakaladığı popülariteyle adından sık sık bahsettiren Can Yaman oldu!

Fakat Can Yaman ve Aslı Turanlı ikilisi etkinlik sonrası gerçekleşen bir partide yaşadıkları iddia edilen tatsızlıkla geçtiğimiz saatlerde gündeme oturdu.

Fakat Can Yaman ve Aslı Turanlı ikilisi etkinlik sonrası gerçekleşen bir partide yaşadıkları iddia edilen tatsızlıkla geçtiğimiz saatlerde gündeme oturdu.

Aslı Turanlı'nın oyuncuyla birlikte katıldığı etkinlikte kendisine yakınlaşmaya kalkışınca Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edilmişti.

Aslı Turanlı'nın oyuncuyla birlikte katıldığı etkinlikte kendisine yakınlaşmaya kalkışınca Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik👇

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turnalı yaşananları "Ayaküstü sohbet ederken bardak elimden yere düştü" şeklinde özetledi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turnalı yaşananları "Ayaküstü sohbet ederken bardak elimden yere düştü" şeklinde özetledi.
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Aslı Turanlı'nın açıklamasını söyle bırakalım 👇

Aslı Turanlı'nın açıklamasını söyle bırakalım 👇

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