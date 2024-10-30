Hailey Bieber'ın 2021 Yılındaki Britney Spears Kostümü Amacından Şaştı: Bakın Kime Benzetildi?

Eski Cadılar Bayramı kombinlerinin yeniden masaya yatırıldığı şu günlerde, Hailey Bieber'ın 2021 yılında tercih ettiği Britney Spears kostümü dikkat çekti. Türk kullanıcı, Hailey Bieber'ın Britney Spears'a benzeyeyim derken bambaşka yerli bir ünlümüze benzediğini vurguladı! 😂