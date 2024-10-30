Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hailey Bieber'ın 2021 Yılındaki Britney Spears Kostümü Amacından Şaştı: Bakın Kime Benzetildi?

Hailey Bieber'ın 2021 Yılındaki Britney Spears Kostümü Amacından Şaştı: Bakın Kime Benzetildi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2024 - 23:07

Eski Cadılar Bayramı kombinlerinin yeniden masaya yatırıldığı şu günlerde, Hailey Bieber'ın 2021 yılında tercih ettiği Britney Spears kostümü dikkat çekti. Türk kullanıcı, Hailey Bieber'ın Britney Spears'a benzeyeyim derken bambaşka yerli bir ünlümüze benzediğini vurguladı! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Cadılar Bayramı daha geldi geçti biliyorsunuz... Özellikle Hollywood semalarında başka ünlülerin ve film karakterlerinin formuna giren bayramda birçok isim yine ve yeniden farklı kimliklere büründü.

Bir Cadılar Bayramı daha geldi geçti biliyorsunuz... Özellikle Hollywood semalarında başka ünlülerin ve film karakterlerinin formuna giren bayramda birçok isim yine ve yeniden farklı kimliklere büründü.

Kaçıranlar için 2024'te Cadılar Bayramı için ünlülerin tercih ettiği look'lardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

E adettendir, eski Cadılar Bayramı tercihleri de yeniden masaya yatırıldı tabii. Hailey Bieber'in Britney Spears'ın Slave klibindeki halini taklit ettiği kombin de öne çıkanlar arasındaydı.

E adettendir, eski Cadılar Bayramı tercihleri de yeniden masaya yatırıldı tabii. Hailey Bieber'in Britney Spears'ın Slave klibindeki halini taklit ettiği kombin de öne çıkanlar arasındaydı.

Hailey Bieber, 2021 yılında saçı başı ve kıyafetiyle Slave klibinden fırlamış gibi gözüküyordu.

Hailey Bieber, 2021 yılında saçı başı ve kıyafetiyle Slave klibinden fırlamış gibi gözüküyordu.

Bunu gören bir Türk kullanıcı, yine her yerde olduğu gibi farkımızı ortaya koydu! Hailey Bieber'ın Britney Spears'ı taklit etmek isterken başka bir isme daha çok benzediğini vurguladı.

Bunu gören bir Türk kullanıcı, yine her yerde olduğu gibi farkımızı ortaya koydu! Hailey Bieber'ın Britney Spears'ı taklit etmek isterken başka bir isme daha çok benzediğini vurguladı.

Benzettiği kişi ise dobralığıyla meşhur ünlümüz İrem Derici'ydi!

Benzettiği kişi ise dobralığıyla meşhur ünlümüz İrem Derici'ydi!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatta o kadar ki durumu İrem Derici de fark etti. Konuya hemen dahil olan İrem Derici, "3 senedir ben de ben sanıyorum" diyerek güldürdü 😂

Hatta o kadar ki durumu İrem Derici de fark etti. Konuya hemen dahil olan İrem Derici, "3 senedir ben de ben sanıyorum" diyerek güldürdü 😂

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın