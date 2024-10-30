Hailey Bieber'ın 2021 Yılındaki Britney Spears Kostümü Amacından Şaştı: Bakın Kime Benzetildi?
Hailey Bieber'ın 2021 Yılındaki Britney Spears Kostümü Amacından Şaştı: Bakın Kime Benzetildi?
Eski Cadılar Bayramı kombinlerinin yeniden masaya yatırıldığı şu günlerde, Hailey Bieber'ın 2021 yılında tercih ettiği Britney Spears kostümü dikkat çekti. Türk kullanıcı, Hailey Bieber'ın Britney Spears'a benzeyeyim derken bambaşka yerli bir ünlümüze benzediğini vurguladı! 😂
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Bir Cadılar Bayramı daha geldi geçti biliyorsunuz... Özellikle Hollywood semalarında başka ünlülerin ve film karakterlerinin formuna giren bayramda birçok isim yine ve yeniden farklı kimliklere büründü.
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E adettendir, eski Cadılar Bayramı tercihleri de yeniden masaya yatırıldı tabii. Hailey Bieber'in Britney Spears'ın Slave klibindeki halini taklit ettiği kombin de öne çıkanlar arasındaydı.
Hailey Bieber, 2021 yılında saçı başı ve kıyafetiyle Slave klibinden fırlamış gibi gözüküyordu.
Bunu gören bir Türk kullanıcı, yine her yerde olduğu gibi farkımızı ortaya koydu! Hailey Bieber'ın Britney Spears'ı taklit etmek isterken başka bir isme daha çok benzediğini vurguladı.
Benzettiği kişi ise dobralığıyla meşhur ünlümüz İrem Derici'ydi!
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Hatta o kadar ki durumu İrem Derici de fark etti. Konuya hemen dahil olan İrem Derici, "3 senedir ben de ben sanıyorum" diyerek güldürdü 😂
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