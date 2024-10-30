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Ünlü İsimlerin Birbirinden Başarılı 2024 Cadılar Bayramı Görünümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!

Ünlü İsimlerin Birbirinden Başarılı 2024 Cadılar Bayramı Görünümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 20:33

31 Ekim'de gerçeleşecek Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin hazırlıkları başladı. Birbirinden ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları kostümlü paylaşımlarla dikkat çekti. Gelin ünlü isimlerin kostümlü paylaşımlarına birlikte bakalım 👇

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Selena Gomez & Benny Blanco

Selena Gomez & Benny Blanco

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Lizzo

Lizzo

Victoria Justice

Victoria Justice

Sophie Turner

Sophie Turner
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Ice Spice

Ice Spice

Chloe Bailey

Chloe Bailey

Dylan Sprouse & Barbara Palvin

Dylan Sprouse & Barbara Palvin

Ava Max

Ava Max

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion
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Tyla

Tyla

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Irina Shayk

Irina Shayk

Sizce Cadılar Bayramı görünümlerine damga vuran isim kim? Haydi oylayalım 👇

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