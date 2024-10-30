Ünlü İsimlerin Birbirinden Başarılı 2024 Cadılar Bayramı Görünümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!
Ünlü İsimlerin Birbirinden Başarılı 2024 Cadılar Bayramı Görünümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz!
31 Ekim'de gerçeleşecek Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin hazırlıkları başladı. Birbirinden ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları kostümlü paylaşımlarla dikkat çekti. Gelin ünlü isimlerin kostümlü paylaşımlarına birlikte bakalım 👇
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Selena Gomez & Benny Blanco
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Anne Hathaway
Lizzo
Victoria Justice
Sophie Turner
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Ice Spice
Chloe Bailey
Dylan Sprouse & Barbara Palvin
Ava Max
Megan Thee Stallion
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Tyla
Kylie Jenner
Irina Shayk
Sizce Cadılar Bayramı görünümlerine damga vuran isim kim? Haydi oylayalım 👇
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