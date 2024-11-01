Mısır'da Ayran Aşeren Neslihan Atagül'ün Restoranın Ortasında Kimseciklere Aldırmadan Bulduğu "Pratik" Çözüm!
Mısır'da Ayran Aşeren Neslihan Atagül'ün Restoranın Ortasında Kimseciklere Aldırmadan Bulduğu "Pratik" Çözüm!
Mısır'da ayran aşerip bulamayan 5.5 aylık hamile Neslihan Atagül'ün restoranın ortasında ürettiği 'pratik' çözüm güldürdü.
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İlişki dinamiğine bir türlü anlam veremediğimiz ama böyle de kabul ettiğimiz, 2016 yılında evlenen ve her adımı olay olan çiftimiz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu tanımayan yoktur!
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Birkaç aydır da bambaşka bir heyecanla yanıp tutuşuyor Doğulular! Takip edenler bilir, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk bebeklerini bekliyor!
Şimdiye dek 21 haftanın geride kaldığını, yani kendisinin yaklaşık 5 aylık hamile olduğunu ve bir oğullarının olacağı detaylarına hakimiz.
Bir de geçtiğimiz hafta gelen hepsi birbirinden tatlı pozlar var tabii!
Fakat bugün bambaşka güldüren bir detayla gündemde kendisi! Şimdilerde kavuşmak için gün saydığı oğluyla Mısır'da olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz saatlerde yeni bir "dump" paylaştı.
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Mısır dump'ında dikkat çekip güldüren detay ise ayran aşerip bulamayınca bulduğu pratik çözüm oldu! 😂 Ayran yoksa yoğurt ve su var diyerek kolları sıvayan Neslihan Atagül, ayranına kavuştu...
İşte o anlar 👇
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