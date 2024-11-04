Yüzündeki Değişimle Bambaşka Biri Olmuştu: Yeni Pozlar Paylaşan Sinem Kobal Bu Kez 'Selena'ya Dönüştü!
Yüzündeki Değişimle Bambaşka Biri Olmuştu: Yeni Pozlar Paylaşan Sinem Kobal Bu Kez 'Selena'ya Dönüştü!
7 yılın ardından setlere geri dönen Sinem Kobal yüzündeki değişimle bambaşka biri olmuştu. Yeni pozlarını paylaşan ünlü oyuncu bu kez de son haliyle hafızalara kazındığı karakteri Selena'yı getirdi.
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Sinem Kobal, 2001-2002 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Gülben Ergen ve rahmetli usta oyuncu Kenan Işık'ın yer aldığı efsane dizi Dadı'yla ilk kez karşımıza çıkmıştı.
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Oyunculuğuyla yıldızını hızla parlatıp rol aldığı her yapımla hafızalarımıza kazınmayı başaran Kobal, özel hayatı, kariyeri ve güzelliğiyle sürekli manşetlerde yer almaya başladı.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürüp bir de iki dünya güzeli kızı olan ünlü oyuncu tam 7 yılın ardından setlere döndü.
Yeni projesi için uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçen Kobal'ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım epey dikkat çekmişti. Çünkü kendisinin yüzündeki değişimler gözden kaçmamıştı.
Sinem Kobal yüzündeki fark edilir değişikliğin konuşulduğu anlarda Instagram hesabından yeni kareler yayınladı.
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Kobal'ın yeni paylaştığı kareler bu kez de görenlerin aklına yıllar önce canlandırdığı Selena karakterini getirdi.
Gelin, kullanıcılardan gelen yorumları görelim:
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Siz Sinem Kobal'ın bu pozlarını nasıl buldunuz, sizlere de Selena'yı hatırlattı mı?
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